Matviyenko,  INF’nin askıya alınmasının avantajlarını değerlendirdi

Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Duma’ya, INF’nin askıya alınmasıyla ilgili tasarı sunduğunu duyurmuştu.

Matviyenko, "Rusya, ulusal güvenliğine ve çıkarlarına uygun silahlar geliştirebilecek. Amaç, partnerlerimiz bir şekilde bu yönde ilerlerse geri kalmamak" ifadelerini kullandı.

INF’nin askıya alınması yönünde verilen 'politik' kararın 'tamamen doğru ve mevcut durumda haklı' olduğunun altını çizen Matviyenko, "Aksi takdirde ABD ile eşit koşullarda olamayacağız" dedi.

ABD tek taraflı olarak INF’den çıkma kararı aldıktan sonra bu adımın kabul edilemez olduğunu ve bunun tüm dünyanın güvenliği ve istikrarını bozucağını defalarca dile getirdiklerini ve Washington’u müzakere masasına oturmaya defalarca çağırdıklarını hatırlatan Matviyenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, anlaşmanın gidişatının karşılıklı gözlemi ve kontrolüne hazırdık, şeffaftık, açıktık. Ancak partnerlerimizin buna ihtiyacı yoktu. Onlar tek taraflı olarak çıkma kararı aldı. Sayısız çabalarımıza rağmen onları ikna etmeyi başaramadık”.

Matviyenko, ABD’nin anlaşmaya dönmesi durumunda, Duma’ya sunulan tasarının Rusya liderine INF’yi tekrar yürürlüğe koyma yetkisi tanıdığını da sözlerine ekledi.