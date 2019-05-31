Rus Dışişleri'nden ABD'ye CTBT yanıtı: Kaba bir provokasyon

Bakanlık, "Amaç belli: Uluslararası toplumun dikkatini ABD'nin CTBT'yi imzalamayı reddetmesinden farklı bir yöne çekmek. Üstelik Washington'un bu kılıf altında kendi kapsamlı nükleer denemelerine yeniden başlayabileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın 2000 yılından beri CTBT'nin tarafı olduğunu anımsatan Rus Dışişleri, ABD'yi sorumlu bir yaklaşım sergileyip Washington'un onayı olmadan yürürlüğe giremeyecek olan CTBT'yi onaylamaya davet etti.
Korgeneral Robert P. Ashley Jr., Rusya'nın antlaşmaya uymadığını düşündüklerini belirtmişti.
Rusya son nükleer denemesini, Sovyetler Birliği döneminde 24 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirmişti.
1996 yılında Birleşmiş Milletler, nükleer denemeleri tamamen yasaklayan anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma, 180 ülke tarafından imzalanmasına rağmen başta ABD olmak üzere birkaç ülke halen bu anlaşmayı onaylamadı.
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