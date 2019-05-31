Rus Dışişleri'nden ABD'ye CTBT yanıtı: Kaba bir provokasyon

ABD'nin Moskova'ya yönelttiği Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın (CTBT) ihlaline ilişkin suçlamaların mesnetsiz ve Rusya'yı karalamaya yönelik olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı kaba bir provokasyon olarak niteledi

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı (DIA) Başkanı Korgeneral Robert P. Ashley Jr.'un sözleri hakkında yazılı açıklama yapan Rus Dışişleri, Washington'un kaba bir provokasyon yaptığını vurguladı.

Bakanlık, "Amaç belli: Uluslararası toplumun dikkatini ABD'nin CTBT'yi imzalamayı reddetmesinden farklı bir yöne çekmek. Üstelik Washington'un bu kılıf altında kendi kapsamlı nükleer denemelerine yeniden başlayabileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 2000 yılından beri CTBT'nin tarafı olduğunu anımsatan Rus Dışişleri, ABD'yi sorumlu bir yaklaşım sergileyip Washington'un onayı olmadan yürürlüğe giremeyecek olan CTBT'yi onaylamaya davet etti.

Korgeneral Robert P. Ashley Jr., Rusya'nın antlaşmaya uymadığını düşündüklerini belirtmişti.

Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO), ABD’nin, Rusya’nın nükleer deneme yaptığı iddiasıyla ilgili, "Sıra dışı bir şey gözlemlemedik" açıklamasını yapmıştı.

Rusya son nükleer denemesini, Sovyetler Birliği döneminde 24 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirmişti.

1996 yılında Birleşmiş Milletler, nükleer denemeleri tamamen yasaklayan anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma, 180 ülke tarafından imzalanmasına rağmen başta ABD olmak üzere birkaç ülke halen bu anlaşmayı onaylamadı.