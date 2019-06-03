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16:45 03 Haziran 2019
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    ABD-Rusya bayrakları

    Kremlin’den ABD’ye ‘haksız rekabet’ göndermesi

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle dürüst bir rekabete girmek istemediğini ve Avrupa ülkelerine baskı uyguladığını belirtti.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Kremlin: ABD, enerji pazarında 'Vahşi Batı' dönemindeymiş gibi hareket ediyor
    Russia Today’de (RT) yayınlanan SophieCo programında konuşan Peskov, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle dürüst bir rekabete girmek istemediğini ve Avrupa ülkelerine baskı uyguladığını kaydetti.

    “Dürüst rekabet yerine onlar (ABD) Vahşi Batı zamanlarında olduğu gibi hareket etmeyi tercih ediyorlar. Silahlarını gösterip, ‘beyler, Avrupa’da bizim doğalgazımızı satın alacaksınız ve onun Ruslardan gelen gaza göre en az yüzde 30 daha pahalı olması bizi ilgilendirmez’ diyorlar” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oysa bu proje muazzam ve Amerikalı doğalgaz üreticileriyle satıcıları için çok ciddi bir rakip.”

    Peskov ayrıca Kuzey Akım-2 projesinin Avrupa’nın enerji güvenliğine ciddi katkıda bulunacağını da vurguladı.

    ‘RUSYA VE ÇİN ABD’NİN YAPTIRIMLARINA RAĞMEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLECEK KADAR EGEMEN ÜLKELER’

    Kuzey Akım-1 boru hattı 2011'den beri faaliyette
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Peskov: ABD'nin olası yaptırımlarına rağmen Kuzey Akım'ın tamamlanacağından eminiz
    ABD’nin uyguladığı yaptırımların Rusya ve Çin’in arasındaki ekonomik ilişkileri etkilediğini söyleyen Peskov, ancak bu iki ülkenin kendi rotalarında devam edebilecek kadar egemen olduklarını vurguladı.

    Peskov, “Bu dünyada her şey birbirine bağlı. Hiçbir ülke hareketlerinde ve kararlarında serbest değil. Her ülke ekonomik alandaki faaliyetlerini dengelemek ve düzenlemek zorundadır, zira hepimiz birbirimize bağlıyız. Elbette ki Amerikan yaptırımlarını ikili ilişkilerde hissediyoruz. Fakat aynı zamanda, kendimiz için son derece önemli gördüğümüz önlemleri alacak kadar egemenliğimiz var. Ve elbette ki Rusya ve Çin’in ikili ekonomik ilişkileri dünya ekonomisinin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

    ‘RUSYA’NIN PAZARI ULUSLARARASI SORUNLARA RAĞMEN CAZİBESİNİ KORUYOR’

    Kuzey Akım 2 inşaat alanı
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Kuzey Akım 2, 2020’den itibaren Avrupa’ya iki koldan düşük maliyetli Rus doğalgazı ulaştıracak
    Yaptırımların ‘yurt dışındaki Rusya’ya yatırım yapabilecek potansiyeli olan çeşitli yatırımcıları belli ölçüde etkilediğine’ dikkat çeken Peskov, “Evet, bu yatırımcıların bazıları daha dikkatli davranmaya meyilli. Bu durumda yaptırımların olumsuz etkisinden bahsedilebilir. Ancak mutlaka herkesin mevcut yaptırımlara göre hareket edeceği de söylenemez. Bazıları tam aksine diğerlerinin kararsızlığından faydalanarak buradaki pazarlarda kârlı konuma geçmeye çalışacak” diye konuştu.

    Kremlin Sözcüsü, bazı ülkelerin ‘bu konuyu tamamen farklı şekilde sunmaya’ çalışmalarına rağmen Rus pazarının yatırımcılar için cazip kalmaya devam ettiğinin altını çizdi: “Uluslararası ekonomik ortamda bir takım sorunlara rağmen Rusya’nın pazarı eskisi gibi cazibesini koruyor.”

    ‘RUSYA İNTENET ALANINDA BAĞIMSIZ OLMALI’

    Siber saldırı
    © REUTERS / Kacper Pempel
    Rus eğitim denetim kurumuna siber saldırı
    Rusya’nın internet alanında önlem alması ve bağımsızlığı koruması gerektiğine de dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:

    “Ticaret savaşlarını izliyoruz ve tehditlerle karşılaşıyoruz. İran ve Çin’e, ayrıca yakın geçmişte Rusya’ya yönelik neler yapıldığını görüyoruz ve yasa dışı eylemlerin sonuçlarını izliyoruz. Tüm cephelerde yeterli ve bağımsız olmamız gerektiğini anlıyoruz ve bu internet için de geçerli. Uluslararası hukukun bazı ülkelerin tehdidi altında kalabildiği bir dünyada yaşıyoruz ve gerekli önlemleri almalıyız.”

    ‘CALVEY’İ ST. PETERSBURG EKONOMİ FORUMUNDA GÖRMEK İSTERDİK’

    Peskov, Kremlin yetkililerinin daha önce Moskova’da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına ABD’li yatırımcı Michael Calvey'i St. Petersburg’da düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomi Forumu’nun katılımcıları arasında görmek istediklerini, fakat kendisine bu konuda izin verecek yetkiye sahip olmadıklarını ifade etti.

    Michael Calvey
    © Fotoğraf : Twitter
    Rusya'da yatırımları bulunan ABD'li işadamı Calvey Moskova'da gözaltına alındı
    “Bu konuda üzgünüz. Elbette ki Michael’ı forumun katılımcıları arasında görmek isterdik, zira kendisi 15 yılı aşkın süredir Rus pazarının oldukça aktif bir aktörüydü” diyen Peskov, Calvey’in Kremlin’de ‘Rus pazarına liyakat eden çok güvenilir bir işadamı olarak tanındığını’ dile getirdi.

    Calvey’in foruma katılma şansının olup olmadığı yönündeki soruya ise Peskov, “Bilmiyorum, bu tür izinleri veren kişi ben değilim. Elbette ki kendisini katılımcıların arasında görmek isterdik” yanıtını verdi.

    Kremlin Sözcüsü ayrıca, “Michael Calvey davası ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapma yetkimizin olduğunu düşünmüyorum. Davanın doğasını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Program sunucusunun, Calvey davasının yabancı yatırımcılar açısından Rus yönetiminin dış iş dünyası için Rusya’da konforlu şartlar oluşturma rotası ile çeliştiği yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, “Birçok işadamı, bunun ceza soruşturması yoluyla ceza mahkemesinde değil de hakem mahkemesinde çözülmesi gereken bir ticari mesele olduğunu düşündükleri için bu davaya karşı çıkıyor. Soruşturmanın tamamlanmasını beklemeliyiz ve eğer bunun ticari bir ihtilaf olmadığı kanıtlanırsa demek ki her şey doğru yapıldı” diye konuştu.

    'PUTİN'E BİLGİ VERİLİYOR'

    © Sputnik / Наталья Селиверстова
    Peskov’dan Putin-Trump  görüşmesi açıklaması: ABD bir adım atmıyor, ama Rusya beklemeyi iyi bilir 
    Calvey davasının Rusya lideri Vladimir Putin’in kontrolünde olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt veren Peskov, şöyle konuştu:

    “Ona (Putin’e) bu konuda bilgi veriliyor, raporlar sunuluyor, zira kendisi bunun oldukça ilgi çeken bir dava olduğunu ve bazı yabancı yatırımcılar arasında birçok soruya neden olduğunu anlıyor. Faka yasa yasadır ve ona itaat edilmeli.”

    Rusya'da kayıtlı Baring Vostok şirketinin kurucusu ABD vatandaşı Michael Calvey, geçen şubatta Moskova'da yolsuzluk suçlamasıyla aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 5 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Soruşturma makamı, 2.5 milyar rublelik (37.5 milyon dolar) yolsuzluk faaliyetiyle suçlanan tüm zanlıların tutuklanması yönünde görüş belirtmişti.

    Mahkeme 11 Nisan’da soruşturma makamının başvurusu üzerine Calvey’in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine hükmetmişti.

    Etiketler:
    Kuzey Akım-2, Haksız rekabet, Doğalgaz, Kremlin, ABD, Rusya
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