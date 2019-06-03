Nazım Hikmet ölümünün 56. yılında Moskova'da mezarı başında anıldı

Nazım Hikmet’in Novodeviçye’deki mezarına Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik çalışanları çelenk koyarken, Türkiye’den gelen sanatçılar, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da karanfiller bıraktı.

© AA / Mehmet Samsar

Büyükelçi Mehmet Samsar, Nazım Hikmet’in mezarı başında yaptığı konuşmada, "Nazım Hikmet’in insanlığa verdiği mesajlar, yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil, Rus edebiyatına da katkılar yapmış bir şair. Nazım Hikmet iki ülke (Türkiye ve Rusya) arasında bir köprü görevi görüyor" ifadelerini kullandı.

Novodeviçye Mezarlığı’nda süren anma etkinlikleri çerçevesinde Nazım Hikmet’in şiirleri okundu ve konuşmalar yapıldı.

Büyükelçi Mehmet Samsar ve Büyükelçilik mensupları Nazım Hikmet'i ölümünün 56. yıldönümünde mezarı başında andı.



Посол Мехмет Самсар и сотрудники Посольства в день 56-й годовщины смерти Назыма Хикмета почтили у могилы его память. pic.twitter.com/kiPLqfHCbt — TurkishEmbassyMoscow (@Turk_Emb_Moscow) 3 Haziran 2019

​Ayrıca, Yazarlar Birliği tarafından da Hikmet'in mezarı başında bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Nâzım Hikmet’i vefatının 56. yılında saygıyla anıyoruz. #NazımHikmet

Video: Nazım Hikmet'in 50. doğum günü töreni. Yer: Moskova Çaykovskiy Konser Salonu. #RusyaTürkiye pic.twitter.com/kJv4YV9ewT — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) June 3, 2019

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