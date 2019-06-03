Nazım Hikmet ölümünün 56. yılında Moskova'da mezarı başında anıldı

Novodeviçye Mezarlığı’nda süren anma etkinlikleri çerçevesinde Nazım Hikmet’in şiirleri okundu ve konuşmalar yapıldı.
Büyükelçi Mehmet Samsar ve Büyükelçilik mensupları Nazım Hikmet'i ölümünün 56. yıldönümünde mezarı başında andı.— TurkishEmbassyMoscow (@Turk_Emb_Moscow) 3 Haziran 2019
Посол Мехмет Самсар и сотрудники Посольства в день 56-й годовщины смерти Назыма Хикмета почтили у могилы его память. pic.twitter.com/kiPLqfHCbt
Ayrıca, Yazarlar Birliği tarafından da Hikmet'in mezarı başında bir anma etkinliği gerçekleştirildi.
Nâzım Hikmet’i vefatının 56. yılında saygıyla anıyoruz. #NazımHikmet— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) June 3, 2019
Video: Nazım Hikmet'in 50. doğum günü töreni. Yer: Moskova Çaykovskiy Konser Salonu. #RusyaTürkiye pic.twitter.com/kJv4YV9ewT
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