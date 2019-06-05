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18:17 05 Haziran 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rusya Dışişleri: Türkiye’deki Kırım Tatar sürgünü etkinliklerinin Rusya karşıtı bir tavırla düzenlenmesine üzüldük

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım Tatarlarının SSCB dönemindeki sürgününün yıldönümü nedeniyle Türkiye’de geçen ay düzenlenen etkinliklerin bir çoğunun Rusya karşıtı olmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Ayrıca Zaharova, Ankara’nın Rusya karşıtı faaliyetlere tolerans göstermesini eleştirdi.

    Kırım Tatarları, sürgünde ölenleri andı
    © Fotoğraf : Facebook
    Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ bildirisi
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamasında, Kırım Tatarlarının sürgününün 75. yıldönümü ve Kafkas Savaşı’nın sona ermesinin 150. yıldönümü nedeniyle mayıs ayında Türkiye’de düzenlenen birtakım etkinliklerin içeriğine tepki gösterdi.

    Zaharova Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bu etkinliklere ilişkin olarak, “Bazıları Türk merkezi ya da yerel yönetimlerinin doğrudan desteği ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliklerden birçoğunun siyasileştirilmiş ve açık bir biçimde Rusya karşıtı olduğunu üzülerek belirtmek isteriz” dedi.

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    Ankara'daki 'Kırım Tatar Sürgünü' etkinliğinde sahte fotoğraflar kullanıldı
    ‘RUSYA KARŞITI FAALİYETLERE TOLERANS GÖSTERMESİ ANKARA’NIN BAZI OLAYLARA TARİHİ BAKIŞI İLE ÖRTÜŞMÜYOR’

    “Bunun, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve liderlerimiz tarafından önümüze konulan çok yönlü ortaklık hedefine ulaşılmasına hizmet etmediği açıktır” vurgusunu yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü,  “Rusya karşıtı bu faaliyetlere tolerans göstermesi Ankara’nın diğer tarihi olaylara kendi bakışıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır” diye ekledi.

    ‘BU GİBİ YASLI TARİHLERİN, SADECE BİR GÜNÜN SİYASİ KONJONKTÜRÜNE HİZMET ETMEMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ’

    Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası
    © AFP 2019 / Vasiliy Maksimov
    Kırım Tatarları, değişimleri görmesi için Erdoğan’ı yarımadaya davet etti
    Zaharova şöyle devam etti: “Türk toplum ve siyaset çevrelerini, ayrıca Türkiye’de yaşayıp köken olarak Rusya’yla ilişkisi olan halkların temsilcilerini, 19 ve 20. yüzyıllardaki bu güç tarihi olayları değerlendirirken objektif olmaya çağırıyoruz. Kaldı ki bu olayların, profesyonel bir biçimde bilimsel açıdan incelenmeye devam edilmesine hâlâ gereksinim vardır. Prensip olarak bu gibi yas tutulan tarihlerin, sadece bir günün siyasi konjonktürüne hizmet etmelerinden ziyade, ortak tarihi hafıza temelinde devletleri ve halkları yakınlaştırmaya hizmet etmeleri gerektiğine inanıyoruz.”

    Kırım, Rusya-Türkiye ilişkileri bakımından hassas bir konu.

    Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımada 2014’te referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Rusya’ya bağlanması sonrası Kırım’da buradaki Kırım Tatarlarının haklarının iyileştirilmesi de dahil pek çok reform yapıldı.

    Kırım’ı çok sayıda uluslararası heyetin ziyaret edip Rusya döneminde burada yapılan iyileştirmeleri rapor etmesine karşın Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke Kırım’ı hâlâ Rusya’nın parçası olarak tanımamakta ısrarcı.

    Etiketler:
    Ukrayna, Kırım, Kırım Tatarları, Türkiye, Rusya, Mariya Zaharova
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