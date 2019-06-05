Rusya Dışişleri: Türkiye’deki Kırım Tatar sürgünü etkinliklerinin Rusya karşıtı bir tavırla düzenlenmesine üzüldük

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamasında, Kırım Tatarlarının sürgününün 75. yıldönümü ve Kafkas Savaşı’nın sona ermesinin 150. yıldönümü nedeniyle mayıs ayında Türkiye’de düzenlenen birtakım etkinliklerin içeriğine tepki gösterdi.

Zaharova Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bu etkinliklere ilişkin olarak, “Bazıları Türk merkezi ya da yerel yönetimlerinin doğrudan desteği ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliklerden birçoğunun siyasileştirilmiş ve açık bir biçimde Rusya karşıtı olduğunu üzülerek belirtmek isteriz” dedi.

#Zakharova: In May, Turkey hosted a series of events to mark the 75th anniversary of the Crimean Tatars deportation and the 150th anniversary of the end of the Caucasus War. We note with regret that most of these events were politicised and openly anti-Russia #Russia #Turkey pic.twitter.com/1kheHr9a12 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 5, 2019

​

“Bunun, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve liderlerimiz tarafından önümüze konulan çok yönlü ortaklık hedefine ulaşılmasına hizmet etmediği açıktır” vurgusunu yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü, “Rusya karşıtı bu faaliyetlere tolerans göstermesi Ankara’nın diğer tarihi olaylara kendi bakışıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır” diye ekledi.

‘BU GİBİ YASLI TARİHLERİN, SADECE BİR GÜNÜN SİYASİ KONJONKTÜRÜNE HİZMET ETMEMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ’

Zaharova şöyle devam etti: “Türk toplum ve siyaset çevrelerini, ayrıca Türkiye’de yaşayıp köken olarak Rusya’yla ilişkisi olan halkların temsilcilerini, 19 ve 20. yüzyıllardaki bu güç tarihi olayları değerlendirirken objektif olmaya çağırıyoruz. Kaldı ki bu olayların, profesyonel bir biçimde bilimsel açıdan incelenmeye devam edilmesine hâlâ gereksinim vardır. Prensip olarak bu gibi yas tutulan tarihlerin, sadece bir günün siyasi konjonktürüne hizmet etmelerinden ziyade, ortak tarihi hafıza temelinde devletleri ve halkları yakınlaştırmaya hizmet etmeleri gerektiğine inanıyoruz.”

Kırım, Rusya-Türkiye ilişkileri bakımından hassas bir konu.

Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımada 2014’te referandumla Rusya’ya bağlanmıştı. Rusya’ya bağlanması sonrası Kırım’da buradaki Kırım Tatarlarının haklarının iyileştirilmesi de dahil pek çok reform yapıldı.

Kırım’ı çok sayıda uluslararası heyetin ziyaret edip Rusya döneminde burada yapılan iyileştirmeleri rapor etmesine karşın Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke Kırım’ı hâlâ Rusya’nın parçası olarak tanımamakta ısrarcı.