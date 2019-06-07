Rusya Enerji Bakanı Novak: Macaristan, Türk Akımı için boru hattı kapasitesini genişletecek

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Novak, “Meslektaşlarımız, doğalgaz boru hattı altyapısını bu yılın sonuna kadar genişletme konusunda Gazprom ve Macar partnerler arasındaki protokoldeki taahhütleri teyit ediyor. Bu, Türk Akım yapımı ve gazın Avrupalı partnerlere sevkiyatı konusunda her şeyin plana uygun işlediğini gösteriyor. Altyapı genişlemesi bu yılın sonuna kadar gerçekleşecek, meslektaşlarımız öyle diyor” ifadelerini kullandı.