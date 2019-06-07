Rusya: Caracas isterse Venezüella'daki askeri uzmanlarımızın sayısını artırırız

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında basına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, Rusya'nın Venezüella'ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu belirtti.
'HÜKÜMET VE MUHALEFET TEMSİLCİLERİ HAFTAYA GÖRÜŞECEK'
Şetinin, Venezüella hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da yeniden bir araya geleceğini kaydetti.
'YENİ İNSANİ YARDIM GÖNDERECEĞİZ'
Şetinin, Rusya'ya önümüzdeki günlerde Venezüella'ya yeni insani yardım göndereceğini sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)