Putin'in korumaları, Şi'nin sahneden düşmesine izin vermedi

Etkinlik bittikten hemen sonra farklı ülkelerin temsilcileri ve gazetecileri sahneye koştu. Birileri liderlere soru sormaya çalışırken, diğerleri fotoğraf çekmeye çalıştı.

Aralarında en aktif olanlar Çin temsilcileriydi, onlar yüksek sesle liderlerini selamlıyor, onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Şi Cinping, aralarından biriyle tokalaşmak için el uzatınca neredeyse sahneden düşüyordu.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in korumaları, Şi’nin düşmesine izin vermedi. Ardından Çinli lider hiçbir şey olmamış gibi salonu terk etti.