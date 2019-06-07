Putin'in korumaları, Şi'nin sahneden düşmesine izin vermedi

Aralarında en aktif olanlar Çin temsilcileriydi, onlar yüksek sesle liderlerini selamlıyor, onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Şi Cinping, aralarından biriyle tokalaşmak için el uzatınca neredeyse sahneden düşüyordu.
Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in korumaları, Şi’nin düşmesine izin vermedi. Ardından Çinli lider hiçbir şey olmamış gibi salonu terk etti.
Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 7, 2019
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