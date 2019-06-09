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14:23 09 Haziran 2019
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    Rusya'da mahkeme, gözaltına alınan Rus gazetecinin ev hapsine karar verdi

    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Rusya
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da Nikulinskiy bölge mahkemesi uyuşturucu madde suçlamasıyla gözaltına alınan Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’un ev hapsine karar verdi.

    Kirill Vışinskiy
    © Sputnik / Stringer
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    Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Nikulinskiy bölge mahkemesinde uyuşturucu madde yüzünden suçlanan Meduza internet gazetesinin muhabiri İvan Golunov’la ilgili tedbir olarak ev hapsi kararı verildi.

    Mahkeme salonunda serbest bırakılan Golunov, karar uyarınca 7 Ağustos’a kadar ev hapsinde kalacak.

    Duruşma sırasında tutuklanmamasını talep eden ve hiçbir zaman uyuşturucu satmadığını belirten Golunov, masumiyetini kanıtlamaya ve adil bir soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mihail Fedotov, yolsuzlukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Golunov’un gazetecilik faaliyetleri yüzünden gözaltına alınmış olabileceğini kaydetti.

    Moskova Polis Teşkilatı Başkanı Oleg Baranov ve Moskova Ombudsman’ı Tatyana Potyayeva, Golunov’un davasını yakından takip edeceklerini söyledi.

    Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da cuma günü yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı. Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırtçantasına yerleştirildiğini savunuyor.

    © Sputnik / Алексей Куденко
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    Golunov’un avukatı Dimitriy Julay da Sputnik’e yaptığı açıklamada müvekkilinin sırt çantasına uyuşturucuların başkalarınca koyulmuş olduğu çıkarımına varmak için nedenler olduğunu ifade etti. Julay’a göre, maddeler Golunov’un çantasındaki eşyaların iç kısmına değil, üzerine konulmuştu. Ayrıca incelemelerde parmak izine ve çantanın kumaşından örneklere de rastlanmadı.

    Julay ayrıca gözaltı süresince müvekkilinin 24 saatten fazla uykusuz, gıdasız ve susuz bırakıldığını ileri sürerek, bunun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını ifade etti. Julay, “Gerçek bir işkenceydi, bunun için AİHM’e başvuracağız” dedi.

    Diğer yandan Moskova’da İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında gazeteciler tarafından Golunov’un serbest bırakılması için protestolar gerçekleştirdi.

    Araştırmacı gazetecilik yapan Golunov daha önce Rusya’nın Vedomosti, Forbes, RBK, Dojd gibi önde gelen basın kuruluşlarında görev yapmıştı.

    Etiketler:
    ev hapsi, Mahkeme, polis, AİHM, Mihail Fedotov, uyuşturucu, İvan Golunov, Moskova, Rusya
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