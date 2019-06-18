Duma, INF'nin askıya alınmasını öngören tasarıyı kabul etti

INF'nin askıya alınmasını öngören yasa tasarısı Duma'dan geçti.
30 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'nin askıya alınmasıyla ilgili tasarıyı Duma'ya sunmuştu.
PUTİN, ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ
2 Şubat'ta Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.
4 Mart'ta Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklanmıştı.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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