Rusya: Batı’nın başka ülkelerdeki eylemleri vücuda zarar veren virüsler gibi

Ufa’da gerçekleştirilen Rusya Güvenlik Konseyi bünyesinde yabancı üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantıda konuşan Narışkin, Batı tarafından gizlice yönetilen ‘renkli devrimlerin’ nasıl yapıldığını anlattı.
Narışkin, casusların Batı’nın sevmediği hükümetlerden kurtulmaya yönelik araçlarını sürekli olarak geliştirdiğini ifade etti.
Başka ülkeleri etkilemek ve istikrarsızlaştırmak için kullanılan mekanizmaları arasında kamusal aktivizm, sanat, bilim, din veya aşırıcılık gibi ağlı içyapıların kurulduğunu belirten Narışkin, hedef bir toplumda tespit edilen zayıf noktalara, ülkelerin karşı koyma kapasitesini aşacak senkronize bir saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı.
Narışkin, kimliği belirsiz kişilerce yerel ve küresel medya ile sosyal medya üzerinden bu ülkelerdeki sorunların tek çözüm yolunun hükümetin değiştirilmesi olduğunun ve bunda dışarıdan destek alınmasını haklı gösteren senaryoların propagandasının yapıldığını ifade etti.
Narışkin "Bu senaryonun Venezüella’da uygulandığını gözlemleyebiliriz" dedi.
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