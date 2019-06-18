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16:38 18 Haziran 2019
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    Duma Başkanı Sergey Narışkin

    Rusya: Batı’nın başka ülkelerdeki eylemleri vücuda zarar veren virüsler gibi

    Sputnik
    Rusya
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    Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Batılı gizli servislerin başka ülkelere zarar vermek için gizli araçlar geliştirdiğini, bu araçların virüslerin vücuda zarar verdiği gibi işlediğini ve Venezüella’da da bu tür bir durumun yürütüldüğünü ifade etti.

    Ufa’da gerçekleştirilen Rusya Güvenlik Konseyi bünyesinde yabancı üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantıda konuşan Narışkin, Batı tarafından gizlice yönetilen ‘renkli devrimlerin’ nasıl yapıldığını anlattı.

    Narışkin, casusların Batı’nın sevmediği hükümetlerden kurtulmaya yönelik araçlarını sürekli olarak geliştirdiğini ifade etti.

    Sergey Narışkin
    © Sputnik / Mihail Mokrushin
    Narışkin: ABD'nin Venezüella'ya karşı askeri operasyon hazırlığı yaptığına dair belirtiler var
    Narışkin "Sürekli olarak ve küresel çapta gizli etki operasyonları yürütmeye yönelik evrensel bir algoritma yaratılmasından söz konusu. Bu gizli çalışmalar hiçbir zaman durmuyor ve sadece düşmanları değil, ayrıca barış, kriz ve savaş zamanında dost ve tarafsız güçleri de hedef alıyor. Bu bir virüsün yaptıklarına benzetilebilir. Bir virüs kendini hiç göstermeden bir vücuda onlarca yıl zarar verir, teşhis edilecek olduğunda ise artık onunla mücadele etmek için çok geçtir" ifadelerini kullandı.

    Başka ülkeleri etkilemek ve istikrarsızlaştırmak için kullanılan mekanizmaları arasında kamusal aktivizm, sanat, bilim, din veya aşırıcılık gibi ağlı içyapıların kurulduğunu belirten Narışkin, hedef bir toplumda tespit edilen zayıf noktalara, ülkelerin karşı koyma kapasitesini aşacak senkronize bir saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı.

    Narışkin, kimliği belirsiz kişilerce yerel ve küresel medya ile sosyal medya üzerinden bu ülkelerdeki sorunların tek çözüm yolunun hükümetin değiştirilmesi olduğunun ve bunda dışarıdan destek alınmasını haklı gösteren senaryoların propagandasının yapıldığını ifade etti.

    Narışkin "Bu senaryonun Venezüella’da uygulandığını gözlemleyebiliriz" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, aktivizm, istihbarat, Gizli Servis, Batı, Rusya, Sergey Narışkin
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