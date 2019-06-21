Rusya: Gürcistan’da olanlar Moskova-Tiflis arasındaki normalleşmeyi engelleme amaçlı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Karasin, Gürcistan’daki Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısının iptaline yol açan eylemlerin, radikal güçler tarafından Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Karasin, muhaliflerin Rus heyetin Gürcistan’a gelmesine karşı protestolarla ilgili “Bu, Gürcistan’daki Moskova ile Tiflis arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engellemek için ellerinden geleni yapan radikallerin çıkardığı bir kargaşa” dedi.

Rusya’nın iki taraf arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik tutumunu sıkı bir şekilde sürdüreceğini belirten Karasin, hiçbir karşıtlık ve histerinin bu yöndeki çalışmalara engel olmayacağını vurguladı.

Diğer yandan protestoların ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Facebook hesabından yaptığı, ‘Rusya’nın Gürcistan’ın ayrışmasını isteyen bir düşman ve işgalci’ olduğunu iddia ettiği açıklaması sorulan Karasin, şunu söyledi: “Bunu Salome Zurabişvili’nin vicdanına bırakıyoruz.”

‘GÜRCİSTAN, RUSYA’DAN ÖZÜR DİLEMELİ’

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Gürcistan’ın Rus parlamenterlere yönelik provokasyonla ilgili Rusya’dan resmi olarak özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Cabarov, karışıklık dönemlerinde ülkede herhangi bir uluslararası etkinliğin gerçekleştirilmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Gürcistan’ın Kurul dışına çıkarılmamasını kaydeden Cabarov, “Gürcü Ortodoksların çıkarlarına zarar vermemeliyiz. Provokatörlerin eylemleri Gürcistan’ın düşmanlarının işine yarıyor” dedi. Cabarov, uluslararası resmi bir etkinliğin ülkedeki karşıtlığı güçlendirmek için kullanılmasından dolayı üzüntüsünü de dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Tiflis’te, dün 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

Gavrilov, Sputnik’e açıklamasında, toplantı salonuna giren ve kürsüyü işgal eden radikallerin ona su döküp elinden evrakları almaya çalıştığını söylemişti.

Öğle saatlerde parlamento binası önünde toplanan protestocular, Rus heyetin derhal ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Göstericiler, Gavrilov’un kaldığı otelin binasına yumurtalı saldırı düzenlemişti. Rus heyeti Tiflis’ten ayrılmıştı.

Akşam saatlerinde protestonun ikinci dalgası başlamıştı. Gösterici sayısı bini geçmişti. Protestocular, parlamento binasının bulunduğu Rustaveli Caddesi’ni trafiğe kapatmıştı.

Göstericiler, Rus heyetin Gürcistan’a gelmesini ve ülke yönetiminin, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurul toplantısının parlamentoda yapılmasına izin vermesini protesto ediyor.

Muhalifler, Parlamento Başkanı İrakliy Kobahidze ve İçişleri Bakanı Georgiy Gahariya’nın istifasını talep ediyor.