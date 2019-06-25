Rusya ile ABD, İsrail’deki güvenlik toplantısında Venezüella’yı ve silahların kontrolünü görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldiği İsrail’de Venezüella’daki durum ve silahların kontrolü ile ilgili konuları ele aldığı bildirildi.

Patruşev’in basın sözcüsü Yevgeniy Anoşin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kudüs’te yapılan ve 1.5 saat süren görüşmede Venezüella’daki durumun ve silahların kontrolü ile ilgili konuların ele aldığını açıkladı.

Görüşmede güvenlik konularının ele alındığını belirten Anoşin, "Patruşev ve Bolton, stratejik istikrar ve silahların kontrolü konusuna özel önem vererek, güvenlik alanında Rusya ve ABD ilişkilerinin bazı yönlerini müzakere etti" ifadesini kullandı.

Anoşin, ‘Amerikan tarafının girişimiyle Venezüella’daki durumun detaylı bir şekilde ele alındığını, Rusya’nın bu ülkedeki iç siyasi krizin üstesinden gelmek amacıyla diyalog gerekliliği konusundaki değişmeyen tutumuna yeniden vurgu yapıldığını’ da sözlerine ekledi.

Basın Sözcüsü, Patruşev ve Bolton’un ayrıca bölgesel güvenlikle ilgili bazı konulara da değindiğini kaydetti.