Rusya Dışişleri: Rus askeri uçağı, Venezüella'ya teknik bakım işlemleri için gönderildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Venezüella'ya indiği görüntülenen Rus Hava Kuvvetleri uçağının, hâlihazırda bu ülkede bulunan askeri teçhizatın bakım ve onarımını yapmak üzere gönderildiğini söyledi. Bu açıklamasıyla Ryabkov, Rusya'nın askeri güçlerini Venezüella'ya gönderdiği imalarını yalanlamış oldu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bir Rus Hava Kuvvetleri uçağının ülkede hâlihazırda bulunan askeri teçhizatın bakım ve onarımını yapmak üzere Venezüella’ya uçtuğunu belirtti. Söz konusu uçağın Venezüella’ya inmesinin, Rusya'nın, bu ülkeye askeri varlıklarını gönderdiğine işaret etmediğini vurguladı.

Ayrıca Ryabkov, bakım ve onarım çalışmaları için Venezüella’ya gönderilen personelin, ‘bölgedeki istikrarı bozmayacak tamamen rutin bir iş için’ burada olduğunu belirtip "Ortada sansasyon yaratmaya mahal verecek hiçbir şey yok" mesajını verdi.

This is same Russian military plane that landed in broad daylight at the same commercial airport in #Venezuela three months ago.

This surely has NOTHING to do with this weekend's Putin-Trump meeting in Osaka #subtle https://t.co/6pZV9vF6BF pic.twitter.com/EW3e0Xty3C — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) June 24, 2019

Daha önce Reuters haber ajansı, görgü tanıkları ve uçak hareketlerini an be an takip eden bir internet sitesini kaynak göstererek, bir Rus Hava Kuvvetleri uçağının dün Venezüella'nın ana havalimanına iniş yaptığını duyurmuştu.

Uçağın Venezüella’ya varış tarihi, yine teknik bakım çalışmaları için gönderilen bir Rus uçağının bu ülkeye inmesinin üç ay sonrasına denk geliyor. Söz konusu olayın ardından ABD Rusya'yı Venezüella'ya askeri güçlerini göndermekle suçlamıştı. Rusya ise bu suçlamayı reddetmişti.

Rusya, Venezüella’nın meşru lideri olan Nicolas Maduro’yu desteklerken, ABD de ocak ayında kendisini ülkenin geçici başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido’nun yanında yer alıyor.