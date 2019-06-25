AKPM Rusya'ya haklarını iade etti: Ukrayna heyeti, AKPM'yi terk etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 2014 yılında Kırım'ın Rusya'yla yeniden bağlanması sonrası katılım ve oy hakkını askıya aldığı Rusya'ya haklarını iade etti. Ukrayna heyeti, kararı protesto için AKPM'yi terk etti.

Batı, Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekti. AKPM, Rus heyetine 5 yıldır uygulanan yaptırımları bugün itibarıyla kaldırdı ve Rus heyeti, AKPM'ye geri döndü.

'ÜYELİĞİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ'

Karara tepki gösteren Ukrayna heyeti, protesto için AKPM'yi terk etti. Ukrayna heyetinin başkanı Vladimir Ariyev, AKPM'deki çalışmalarını askıya alacaklarını ve üyeliklerini gözden geçireceklerini duyurdu.

'HAYAL KIRIKLIĞI OLDU'

Kararı değerlendiren Ukrayan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararın kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu konuyu geçen hafta ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Macron ve Merkel'i Rusya'nın AKPM'ye yalnızca meclisin taleplerini yerine getirmesinden sonra kabul edilmesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştım. Avrupalı partnerlerimizin bizi dinlememesi üzücü" dedi.

'SAĞDUYUNUN ZAFERİ'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKPM'nin Rusya'ya haklarını iade etmesini 'sağduyunun zaferi' olarak niteledi.

Bunun çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Peskov, AKPM'nin Rusya'nın katılımı olmadan tam kapasiteyle faaliyet yürütemeyeceğinin altını çizdi.