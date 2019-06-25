Rusya: S-500 savunma sistemi seri üretime hazır

Rusya Ticaret Bakanı Manturov bir Rus ajansına demecinde, "S-500 sisteminin geliştirilme süreci nihai aşamasında. Sistemin parçalarının kontrol testleri tamamlandı. Adaptasyon çalışmaları devam ediyor" dedi.

S-500 sisteminin her bir parçasının ayrı ayrı denendiği testleri takiben, şimdi de sistemin bir bütün olarak nasıl performans gösterdiğinin değerlendirilmekte olduğununu belirten Manturov şöyle devam etti:

"Bu adaptasyon denemelerinde S-500 sistemi kendisine atfedilen ana özellikleri yerine getirebildiği gösterdi. Yani sistem seri üretime hazır."

S-500 hava savunma isteminin ne gibi özelliklere sahip olduğu gizli bilgi olarak saklanıyor. Fakat yeni nesil bu sistemin, şu anda kullanımda olan S-400 sisteminin çok ilerisinde olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 alımından sonra bu sistemin bir üst modeli olan S-500 konusunda Rusya ile ortak üretim yapmak istediklerini söylemişti. Rusya'dan ise S-500 sisteminde ortak üretim yapılmasının somut anlamda değerlendirildiğine ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.

Son olaraksa MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, baskılara rağmen Türkiye'nin S-400 sistemi almaktan geri adım atmaması gerektiğini belirtip, "S400'ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli" demişti.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden birisi olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri hâlinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.