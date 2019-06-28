Trump, Sovyet güçlerinin Naziler karşısındaki zaferinin 75. yıldönümünde Rusya'ya davet edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ı Sovyet askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümünün kutlanacağı tören için Moskova'ya davet ettiği belirtildi.

Rusya lideri Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov Rossiya 24 televizyonuna demecinde, "ABD Başkanı'nı, Zafer'in 75. yıldönümü için gelecek sene 9 Mayıs'ta ülkemize davet ettik" dedi. Uşakov, Trump'ın bu davete 'oldukça olumlu tepki verdiğini' de ekledi.

Ayrıca Uşakov, Putin ile Trump'ın Japonya'nın Osaka kentinde neredeyse 1.5 saat süren bugünkü görüşmeleri esnasında da İkinci Dünya Savaşı yıllarında hangi tarafın ne kadar kayıp verdiği ve zaferde kimin rolünün belirleyici olduğuna ilişkin değerlendirmeler de yaptıklarını söyledi.

Breaking: Putin aide says Trump "reacted very positively" to invitation to visit Moscow next year for parade marking 75th anniversary of Hitler's defeat. pic.twitter.com/YQck30B8Hk — Lucian Kim (@Lucian_Kim) June 28, 2019

​Rusya ve ABD, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefikti. Fakat Trump, Nazilere karşı elde edilen zaferin Rusya'da kutlandığı tarih olan 9 Mayıs'ta bu sene bu ülkede düzenlenen resmi törende yer almadı. Rusya lideri Putin de, İkinci Dünya Savaşı'nın belirleyici operasyonlarından birisi olan Normandiya Çıkarması'nın yıldönümünde bu yıl Fransa ya da İngiltere'de düzenlenen törenlere davet edilmemişti.