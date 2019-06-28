Peskov, Putin’in G20’deki ilk gününü anlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Osaka’da gerçekleşen G20 zirvesindeki ilk gününü anlattı. Rus lider, G20’nin ilk gününde Trump, May, Modi ve Şi ile bir araya geldi.

Peskov’a göre, G20’nin resmi açılışından önce BRICS ülkeleri (Rusya, Brezilya, Güney Afrika, Çin ve Hindistan) liderleri gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin diğer katılımcıları beklerken, ilk kez Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile tanışıp konuşma imkanı buldu.

BRICS’e üye beş ülkenin liderleri küresel ticaretteki istikrarsızlık konusunu ele alarak, WTO’da reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Terörle mücadelede işbirliği konusuna da değinildi.

Беседа с Президентом США Дональдом Трампом: взаимодействие в сфере торговли, вопросы разоружения и протекционизма https://t.co/Ur5tyDdR1K pic.twitter.com/TkDAZG36ix — Президент России (@KremlinRussia) 28 Haziran 2019

Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 11 ay sonra gerçekleşen görüşmede ise ticaret, silah kontrol gibi konular ele alındı.

​SKRİPAL OLAYINDAN SONRA MAY İLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Rus lider zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ilk aşamasında sadece tercümanlarla birebir konuşuldu.

May, geçen yıl Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı ile ilgili konuyu gündeme getirdi. Putin’den olaya ilişkin gerekli yanıtları aldı. Daha sonra da genişletilmiş formatta bir görüşme yapıldı ve Ukrayna, Suriye ve İran konuları ele alındı.

На полях #G20Summit Владимир Путин встретился с Терезой Мэй https://t.co/yyhPRNB1yJ pic.twitter.com/ofkHmE0vgO — Президент России (@KremlinRussia) 28 Haziran 2019

​Taraflar iş dünyasının çıkarları açısından işbirliğinin canlandırılması içim adımlar atılmasında anlaştı.

Peskov, Moskova’nın herkesle diyaloğa açık olduğunu, Londra’nın Rusya ile işbirliğini geliştirip geliştirmemek konusunda kendisinin karar verdiğini vurguladı.

Öte yandan bu görüşme Putin ile May’in Skripal olayından sonraki ilk resmi görüşmesi oldu. Putin ile tokalaşarak poz veren May’in donuk bakışları dikkat çekti.

A frosty-looking Theresa May meets Vladimir Putin for one-to-one talks, their first since former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia were poisoned in Salisbury last yearhttps://t.co/C1HxVZvmZ1 pic.twitter.com/bSwHgmrUfO — BBC Politics (@BBCPolitics) 28 Haziran 2019

​Şİ VE MODİ İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Zirvenin ilk gününde Putin, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Modi, görüşmede dünyanın önde gelen ekonomileri olan üç ülke arasında küresel ekonomi, politika ve güvenlik alanlarındaki önemli konuların ele alınmasının önem taşıdığını belirtti. Modi, ayrıca görüşmenin uluslararası bir dizi konuda pozisyonların koordine edilmesi için faydalı bir araç olduğunu kaydetti.

​Şi ise Hindistan’a görüşmeyi organize ettiği için teşekkür etti ve “Üç ülke gelişen dev pazarlara sahip. Dayanışma ve işbirliği bakımından ortak bir adanmışlığımız var” dedi.

Şi, üç ülke arasındaki işbirliğinde karşılaşılan sorunlar ve ekonomi konularını ele almak istediğini ifade etti.

BİRBİRİ ARDINA GÖRÜŞMELER

Peskov’a göre, G20’nin ilk resmi gününün programının tamamlanmasından sonra, liderler Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin davetine katıldı.

В Осаке уже вечер: Владимир Путин приехал на торжественный прием для лидеров стран G20 pic.twitter.com/AwyvIRRZOV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 Haziran 2019

​Putin davet sonrasında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claud Juncker’le ikili görüşmeler gerçekleştireceği otele gitti.