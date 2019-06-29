Putin: Rusya’ya nasıl davranırlarsa karşılığını alacaklar, herkesin bunu aklında tutmasını isterim

Japonya’nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Bize nasıl davranıyorlarsa, biz de karşı tarafa daima aynı şekilde davranacağız. Herkesin bunu anımsamasını isterim" uyarısını yaptı.

Gazetecilere ABD’den Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan geri dönmesi için ricacı olmayacaklarını söyleyen Putin, ABD’nin çeşitli sebepleri öne sürerek ülkesine uyguladığı yaptırımlara yenilerini eklemesi ihtimali sorulunca, şu yanıtı verdi:

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"Bilmiyorum, zira bu bize kalmış bir şey değil. Rusya ile ilişkilerini nasıl şekillendireceği Amerikan tarafına kalmış bir şey."

Washington'la yaptırımların iptali için bir pazarlığa asla girişmeyeceklerini belirten Putin, şu vurguyu yaptı.

“Hiçbir şeyin ricacısı olmayacağız. Hayır. Karşı tarafın isteği varsa biz de aynı adımları atmaya hazırız, durumun iyi yönde değişmesi için gereken her şeyi yaparız.”

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“Ancak bize nasıl davranıyorlarsa biz de karşı tarafa daima aynı şekilde davranacağız. Herkesin bunu anımsamasını isterim” diye ekleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zira Amerikalılarla olduğu gibi İngiliz partnerlerimizle de anlıyoruz ki, ilişkilerimizde şimdiye dek oluşmuş olan durumun içerisinden bir biçimde çıkılması gerekiyor. Çünkü bu hiç normal bir durum değil, dolayısıyla da bir şekilde düzeltilmesi icap ediyor. Kendimizde, bu defteri kapatıp, ilerleme, önümüze bakma gücünü bulmamız gerekiyor.”

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Putin, 'İngiltere ile daha faklı ilişkilere sahip olmak adına, Rusya’nın saldırganlığı bir kenara bırakmaya hazır olup olmadığı’ şeklindeki bir soru karşısında şunları söyledi:

“Size iyi bir haber vermek isterim: herhangi bir tarafa karşı saldırgan eylemlere girişmeye niyetimiz yok” dedi.

Rusya Devlet Başkanı, “Rus saldırganlığının, yani dışarıda bir düşman olduğu fikrinin, ülkelerin iç meselelerinin çözümlenmesine alet edilen bir aldanma, bir kuruntu olduğunu söylemek isterim" vurgusunu yaptı.

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Öncesinde Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile 11 ay sonra Osaka’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmeyi ‘iyi, profesyonel ve pragmatik’ olarak nitelemişti. Rusya Devlet Başkanı'nın söz konusu görüşmede Trump’ı, SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi güçlerine karşı elde ettiği zaferin 2020’de düzenlenecek 75. yıldönüm törenine davet ettiği açıklanmıştı. Trump bu davet için “Ona, bunu ciddi ciddi düşünüp taşınacağımı söyledim” açıklamasını yapmıştı.