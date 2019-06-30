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04:47 30 Haziran 2019
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    Boz ayı

    Rusya’da ayı, kurt, aslan, maymun, timsah ve kobra gibi hayvanların evde tutulması yasaklandı

    © REUTERS / JIM URQUHART
    Rusya
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    Rusya hükümeti, evde tutulması yasaklanan hayvanların listesini ve liste dışında tutulacak olan istisnai durumları onayladı.

    Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya hükümeti, evde tutulması yasaklanan hayvanların listesini ve liste dışında tutulması gereken istisnai durumları onayladı, Başbakan Dmitriy Medvedev tarafından imzalanan ilgili kararname, hükümetin sitesinde yayınlandı.

    Boz ayı
    © REUTERS / JIM URQUHART
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    'HAYVANLARIN SAĞLIK DURUMLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

    Belgeye göre getirilen yasağın gerekesi olarak, vahşi hayvanların sahipleri için taşıdıkları tehlikenin yanı sıra alışmış oldukları yaşam alanlarının tutulabilecekleri koşullardan ciddi derecede farklılık gösterebileceği ve bunun ‘hayvanların sağlık durumlarını olumsuz etkileyebileceği’ şeklinde gösterildi.

    Evde tutulması yasaklanan vahşi hayvanların listesine bazı yılan türleri (kobra, yarı sucul yılan, piton), kertenkeleler (komodo ejderi, boncuklu kertenkele), timsah ve kaplumbağalar, ayrıca bazı amfibi türleri ve akrep, tarantula ve diğer zehirli örümcek türleri alındı.

    Balinalar, foklar, yırtıcı hayvanlar (ayı, kurt, kaplan, aslan, puma, vaşak, çita, bal porsuğu, sırtlan), ayrıca evcil at ve boa dışındaki hortumlular, İki ön dişliler, çift ve tek toynaklılar, ayrıca şebek dışındaki primatlar ve penguen, pelikan, şahin, baykuş gibi kuşlar ve bazı deve kuşlarıyla köpekbalığı ve vatoz gibi kıkırdaklı balık türleri de evde tutulması yasaklı olan hayvanların listesine dahil oldu.

    HAYVANAT BAHÇELERİNİ KAPSAMIYOR

    Kararnamede, “Yasak, bu listedeki hayvanların hayvanat bahçelerinde, sirklerde, delfinaryum, akvaryum ve bunlara benzer diğer kuruluşlarda bakılmasını, ayrıca hayvanların bakılmasına izin verilen bazı özel durumları kapsamıyor” ifadelerine yer verildi.

    Aynı zamanda 1 Ocak 2020'den önce satın alınan hayvanlar, doğal ölümleri gerçekleşinceye kadar sahipleri tarafından tutulabilecek.

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    Etiketler:
    Kobra, Timsah, Maymun, Aslan, Kurt, Ayı, Dmitriy Medvedev, Rusya
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