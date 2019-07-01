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17:32 01 Temmuz 2019
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    TBMM Başkanı Şentop: Terörizmle mücadelede samimi olunmalı

    © AA / Sefa Karacan
    Rusya
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer almaya çalıştığını belirterek, "Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur. 'İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız' terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz" dedi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki milletvekili heyeti, başkent Moskova'da düzenlenen '2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu'na katıldı.

    Açılışta konuşan Şentop, sözlerine, İrkutsk bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine de sabır dileyerek başladı.

    © AA / Sefa Karacan
    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başkent Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu"na katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop (sağda) ile Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko selamlaştı .

    TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop
    © Fotoğraf : DHA
    TBMM Başkanı Şentop Moskova'ya gitti
    Dünyanın içinden geçtiği kapsamlı değişim sürecinin birçok alanda tehdit ve riskleri beraberinde getirdiğini belirten Şentop, diplomasinin, diyalog ve iş birliği kanallarının her zamankinden daha etkin şekilde çalışmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

    "Günümüzde, parlamenter diplomasi de başlı başına ağırlık ve etkinliği haiz bir mecra haline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerde yeni sınamalara şahit oluyoruz. Küresel düzeyde, siyasi ve ekonomik alanlarda kırılmalar yaşanıyor. Uluslararası sistemin niteliği tartışılıyor. Çok kutupluluğa doğru bir gidişattan bahsedilebilmektedir. Uluslararası terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, yoksulluk, iklim değişikliği, göç ve mülteci krizi gibi çeşitli sınamalar küresel barış ve istikrarı tehdit etmektedir.”

    ‘TÜRKİYE OLARAK ÇOK KRİTİK BİR COĞRAFYADA YER ALIYORUZ’

    Şentop, Türkiye'nin çok kritik bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop
    © AA /
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    "Yakın çevremiz çeşitli zafiyetler barındırıyor. Bölgemizdeki istikrarsızlığın yarattığı sorunlar, terör ve göç dalgaları olarak sınırlarımızı zorluyor. Böyle bir ortamda Türkiye için sahada ve masada güçlü, kararlı bir dış politika seçenek değil, zorunluluktur.

    Türkiye olarak dış politikada, girişimci ve insani yaklaşımı benimsiyoruz. Amacımız yakın çevremizde uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın tesisine yardımcı olmaktır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin uygulanmasını temin etmektir."

    Türkiye'nin komşuları ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri yürütürken iş birliği ruhuyla hareket edildiğini, farklı süreçlerle iş birliklerinin çeşitlendirildiğini vurgulayan Şentop, "Ülkemize yakın veya uzak demeden, ülkelerle ilişkilerimizi birbirimizin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz" dedi.

    ‘TÜRKİYE DÜNYANI EN GENİŞ TEMSİL AĞINA SAHİP 5. ÜLKEDİR’

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop
    © AA / Cihan Demirci
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    Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine eşit mesafede olduğunu belirten Şentop, “Ülkemize yakın veya uzak demeden, tüm ülkelerle ilişkilerimizi birinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerimizi geliştirme çalışmalarımız gündemimizde çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye, hâlihazırda 242 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesidir. İşbirliği anlayışıyla, bölgemizin sorunlarına da etkin çözümler getirmek için çaba harcıyoruz” ifadelerine yer verdi.

     Şentop, Suriye'de Astana toplantılarıyla sahada durumu düzeltmeye çalıştıklarını, Cenevre sürecine destek olarak siyasi süreci ilerletme hedefine katkıda bulunduklarını söyledi.

    Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı yaptığı süreçte, 'Filistin' konusuyla ilgili 2 defa olağanüstü zirve toplantısı yapıldığını, önemli kararlar alındığını hatırlatan Şentop, "Filistin meselesi, bölgemizin ve dünyanın kanayan yarasıdır. İki devletli çözüm vizyonuna zarar verecek bütün girişimlere tepkimizi en açık biçimde ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

    Terörün coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın belası olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer almaya çalıştığına dikkati çekti.

    ‘ORTAK TERÖRİST ÖRGÜT LİSTELERİ BELİRLEYEBİLMELİYİZ’

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop
    © AA / Cihan Demirci
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    Şentop, terörizm, aşırıcılık ve radikalleşmeyle mücadelede uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atma mecburiyetinde bulunduklarını vurguladı. Şentop, şu ifadeleri kullandı:

    "Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur. 'İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız' terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini bekliyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. Sayın (Duma Başkanı Vyaçeslov) Volodin'in de belirttiği gibi objektif, tek standartlı kriterlerle ortak terörist örgüt listeleri belirleyebilmeliyiz. Terörist örgütlerin, siyasi enstrüman olarak kullanılmasını peşinen reddetmeliyiz." 

    ‘İNSANI YARDIMLARIN MİLLİ GELİRE ORANI AÇISINDAN DÜNYADA BİRİNCİYİZ”

    Şentop, Türkiye'nin coğrafya ayırt etmeksizin mazlumların sesi ve sığınağı konumunda olduğunu belirtti. 

    Mustafa Şentop
    © AA /
    Şentop'tan Meclis'e saldırıyla ilgili açıklama: Hesabı sorulacak
    Türkiye'nin insani yardımlarının milli gelire oranı açısından dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Şentop, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu ve 3.6 milyon Suriyeliye de koruma sağladığını dile getirdi.

    Şentop, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların sadece belirli ülkelerin çıkarına değil, tüm insanlığın yararına hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

    Bu yönde kapsamlı reformdan geçirilmelerinin önemine işaret eden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bağlamında 'Dünya 5'ten büyüktür' düsturu, bunu en açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler, DEAŞ, YPG, PYD, PKK, FETÖ, Filistin, İslam İşbirliği Teşkilatı, mülteci, Astana, Suriye, 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu, TBMM, Mustafa Şentop, İrkutsk, Rusya, Moskova
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