Rusya: Türkiye'ye Ka-32 helikopterlerinin teslimatını tamamladık

Rusya'nın, Türkiye'ye Ka-32A11VS tipi üç helikopter sevk edilmesini öngören anlaşmanın şartlarını yerine getirip teslimatları tamamladığı belirtildi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı olan Vertolety Rossii holdinginin genel direktörü Andrey Boginskiy, "Türkiye'ye üç Ka-32 helikopteri teslim edilmesini öngören anlaşmanın şartlarını bu yıl yerine getirdik, sevkiyat tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Boginskiy şu andaysa Türkiye'ye yeni sevkiyatlar yapılması ihtimali üzerinde görüşüldüğünü kaydetti.

Türkiye'de üç Ka-32 nakil helikopterinin sevkini öngören anlaşma 2018'de imzalanmıştı. Helikopterlerden ilki Türkiye'ye bu yılın şubat ayında teslim edilmişti.