Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, INF ihtilafını Washington ile karşılıklı şeffaflığa dayalı önlemlerle çözmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Silahsızlanma ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Ermakov, yaptığı açıklamada Moskova'nın Washington ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) üzerinden yaşadığı anlaşmazlığın karşılıklı şeffaflığa dayalı önlemlerle çözmeye hazır olduklarını söyledi.

Ermakov, Moskova'nın, Washington'un nükleer silahsızlanma konusunda daha ileri adımlar atmak için ön koşullar yaratmadaki desteğini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ermakov, "Yine de, sorunu karşılıklı şeffaflığa dayalı önlemleri temelinde çözmeye ve durumu dengelemek ve öngörülebilirliği sağlamak için 2 Ağustos'tan sonra Washington tarafından başlatılan anlaşmadan çekilme prosedürünün uygulanacağı muhtemel yolları tartışmaya hazırız. Ancak, ABD’den böyle bir görüşmeye dair hiç ilgi görmedik" dedi.

Moskova'nın 'temel nüanslar' nedeniyle Washington ile INF anlaşmasına ilişkin karşılıklı şikayetleri çözme yolunda bir tartışmaya dönmekte zorluk çektiğini belirten Ermakov, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışma toplantıları sırasında, INF anlaşması konusuna gerçekten değinildi, ancak krizin nedenleri ve doğası hakkındaki görüşlerimizdeki temel farklılıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ermakov, ABD'de düzenlenen 'nükleer silahsızlanma ortamı yaratma' toplantısının 'işe yaramaz' olmadığını ve Moskova'nın kendi sonuçlarını çıkartacağını belirtti.

ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması, karadan havaya atılabilen ve 500-5500 km arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.