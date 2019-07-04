Moskova’dan Tokyo'ya protesto notası: Güney Kuril Adaları Japonya toprağı olarak gösterildi

Japonya’nın Osaka kentinde yapılan G20 Zirvesi’nin internet sitesinde, bu kenti anlatan bir video yayınlanmıştı. Videoda, Rusya’ya bağlı Kuril Takımadasından Kunaşir, Şikotan, İturup ve Habomai adaları Japonya toprağı olarak gösterilmişti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Bu bağlamda, 2 Temmuz günü Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Japonya’nın Rusya Büyükelçiliği diplomatına, Japonya tarafının görsel ve işitsel dahil G20 Zirvesi materyallerinde Güney Kuril adalarının Japonya toprağı olarak gösterilmesi sebebiyle protesto notası sunuldu” dedi.

Sunulan notada, Japonya tarafının Rusya’ya yönelik asılsız toprak taleplerini destekleme amacıyla G20 Zirvesi başkanlığı fonksiyonlarını suiistimal ettiğine işaret edildiğini söyleyen Zaharova, toprak iddialarının, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının saptandığı ilgili dokümanlara aykırı olduğunu hatırlattı.