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    Rusya: İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta alıkonulmasını kınıyoruz

    © AFP 2019 / JORGE GUERRERO
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere’nin İran ve Suriye’yle ilgili durumu daha da zorlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

    Oil supertanker Grace 1 is seen near Singapore, in this picture obtained from social media, March 29, 2015. Picture taken March 29, 2015. Tony Hogwood via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı: Tankerimize el koymanız kabul edilemez, Körfez'de gerilimi artırır
    In this July 2, 2012 file photo, an Iranian Revolutionary Guard speedboat moves in the Persian Gulf while an oil tanker is seen in background
    © AP Photo / Vahid Salemi
    İspanya, İran tankerine el koyan İngiltere'yi şikayete hazırlanıyor
    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cebelitarık yönetiminin, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

    "Gemi ve içindeki yükün alıkonulmasını, İran ve Suriye ile ilgili durumu daha da zorlaştırmaya odaklı eylem olarak değerlendiriyoruz" diyen bakanlık, "İngiltere ve ABD üst düzey yetkililerin bu operasyonu takip eden yorumları bu değerlendirmeleri doğruluyor ve bu eylemin, birkaç ülkenin ilgili kurumlarının dahil edilmesiyle uzun zamandır planladığını gösteriyor" diye ekledi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Cebelitarık yönetiminin, gemideki yükün Suriye’de, Avrupa Birliği’nin yaptırımı altındaki rafinerilerinden birine götürüldüğü tahmini bu durumu daha da kötüleştiriyor. Bu, Avrupa Birliği’nin de ABD gibi üçüncü ülkelere yönelik yaptırımlar için sınır ötesi uygulamaya geçtiği anlamına mı geliyor? Oysa bunun, AB Konseyi’nin son derece belirsiz ilgili kararlarının bile sonucu olmaması gerekiyor. Belki de Cebelitarık yetkilileri bu konuda somut bir şeyler öğrenir, zira bildirildiği gibi Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne ilgili başvurularda bulunuldu."

    Her halükarda bu adımın, İngiltere dahil önde gelen AB ülkelerinin, İran ile nükleer anlaşmayı korumaya yönelik açıklamalarına zıt olduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İranlı temsilciler, ülkelerinin nükleer anlaşmadan hiçbir ekonomik yarar sağlamadığını çeşitli düzeylerde defalarca dile getirdi. Bunun sebebi büyük oranda, ABD’nin anlaşmadan çıktığı ve hatta İran ile meşru ekonomik işbirliğini sürdürerek uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye devam edenlere yaptırımlar yağdırdığı koşullarda, Avrupalı ülkelerin bu alanda etkili çalışma biçimini bir türlü bulamaması" yorumunda bulundu.

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu
    Doğu Akdeniz dahil Ortadoğu bölgesinde, büyük ölçüde Batı ülkelerinin sorumsuzca politikası yüzünden tam bir sorun yumağının oluştuğu kaydedilen açıklamada, bu sorunların farklı yaklaşım talep ettiğini belirtilerek, "Diyaloga ve çözümün ortaklaşa aranmasına ihtiyaç var. Ancak bunun yerine Londra, Washington ve bazı diğer başkentlerde sadece gerilimi artırmaya yönelik yeni bahaneler aranıyor" denildi.

    Bu politikanın sonuçlarının ağır olabileceği uyarısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Sorumluluk tamamen, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 ve 2254 sayılı kararlarını ihlal ederek Tahran ve Şam’a maksimum gayri meşru baskı yapma çabalarından vazgeçmeyenlerin omuzlarına yatacak" dedi.

    Etiketler:
    BMGK, tanker, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya, Cebelitarık, İran, Rusya
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