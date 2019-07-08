Kudryashov: Fenerbahçe'ye transferim konusunda somut bir görüşme olmadı

Geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir forması giyen Rusya Milli Takımı oyuncusu Fedor Kudryashov, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini duyduğunu ancak kulüpten kimsenin kendisiyle irtibata geçmediğini söyledi.

Sputnik'e konuşan serbest statüdeki Fedor Kudryashov, İstanbul hakkındaki görüşlerini paylaştı ve Türkiye'ye transferi hakkında konuştu.

Kudryashov, İstanbul'da her şeyin en üst seviyede olduğunu ve en beğendiği semtin Beşiktaş olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini duyduğunu ancak kendisiyle görüşen kimsenin olmadığını söyleyen Rus futbolcu, "Moskova'da kalmak zorunda değilim. Önemli olan, kariyerime üst seviyede devam etmek. Kulüp seçimi konusunda acele etmek istemiyorum. Gelecekteki kulübümün önüme ciddi hedefler koyması benim için çok önemli. Hangi ligde oynadığım önemli değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Fedor Kudryashov'un peşinde olduğu öne sürülmüştü.

Sol bek ve sol stoper olarak oynayabilen Kudryashov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Başakşehir kalmamı istedi ancak oynama garantisi vermediği için ayrıldım" ifadelerini kullanmıştı.