Putin'in Gürcistan'la uçak seferleri düzenlenmesini yasaklayan kararnamesi yürürlüğe girdi

Putin'in Gürcistan'daki siyasi gelişmeler ve protesto gösterileri sonrası Rusya vatandaşlarını korumaya dönük ilk adım olarak imzaladığı bu ülkeyle uçak seferlerini durduran kararname resmen yürürlüğe girdi.

Yılda 1 milyondan fazla turist ağırlayan Gürcistan'ın ekonomisi için büyük bir darbe olan bu karar, Rusya'dan bu ülkeye ziyaret edecekleri aktarmalı uçuşlara yöneltti. Zira Rusya-Gürcistan seferleri düzenleyen Rus havayolu şirketleri Aeroflot, S7, Ural Airlines, Pobeda, Red Wings ve Nordavia ile Gürcü havayolu şirketleri Georgian Airways ve MyWay Airlines dün son uçuşlarını gerçekleştirdi.

Bu arada Gürcistan Otel ve Restoran Federasyonu Başkanı Şalva Alaverdaşvili, Rusların Gürcistan genelindeki otel rezervasyonlarının yüzde 80'ini iptal ettiğini söyledi.

Rusya'dan gelen turistlerin sayısındaki azalmanın Gürcistan ekonomisine 710 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

21 Haziran'da Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. 20 Haziran'da Tiflis'te 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.