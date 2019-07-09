RT'nin İngiltere'deki Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'na alınmamasına Kremlin'den tepki: Absürdlüğün en açık tezahürü

Russia Today'e (RT) İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmemesi Rusya'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. Peskov'a göre bu durum, absürdlüğün en açık tezahürü.

İngiltere yönetiminin 10-11 Temmuz'daki Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için RT'ye akreditasyon vermemesini eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin kabul edilmediği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamayacağını söyledi.

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu ancak 'sözde konferans' olabilir. Gazetecilerin kabul edildiği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamaz. Muhtemelen bu, absürdlüğün en açık tezahürü" dedi.

"Maalesef bu absürdlük, bu etkinliği düzenleyen ülke de dahil bir dizi ülkede düzenli ve uzun süreli bir nitelik kazandı" diye devam eden Peskov, bundan ancak üzüntü duyabileceklerini vurguladı.

Daha önce Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermeyi reddettiler. Kanıtlanmak istenen de işte buydu" ifadelerini kullanmıştı.

RT'den yapılan açıklamada ise, "Telefonda söylediler: Yerimiz kalmadı. Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'nda yer yok. Basın özgürlüğü, herkes için geçerli değil" denmişti.