Putin'den Gürcistan'a yaptırım açıklaması: Gürcü halkına saygımdan dolayı bunu yapamam

Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Sanayi Fuarı için gittiği Yekaterinburg'da Putin'e Rus parlamenterlerin Gürcistan'a ekonomik yaptırım uygulama önerisi soruldu.

Putin, "Özellikle Gürcistan halkına saygımdan dolayı bunu yapmam. Rusya ve Gürcistan arasındaki tam teşekküllü ilişkileri yeniden tesis etme uğruna ilişkileri zorlaştıracak bir adım atmam" yanıtını verdi.

'HAKKIMDAKİ SKANDAL AÇIKLAMALAR İZLENEN POLİTİKANIN SONUCU'

Gürcistan'da kendisi hakkında yapılan skandal açıklamaları, 'Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya arasındaki ilişkilerin tarihini hatırlamamaya ve Rusya ile ilişkileri bozmaya dayanan politikanın bir sonucu' olarak niteleyen Putin, "Eğer Tiflis yönetimi, Abhazya ve Güney Osetya ile ilişki kurmak istiyorsa, Abhazya ve Güney Osetya halklarıyla çok eskiye uzanan ilişkilerin geçmişini iyi bilmeli" dedi.

'GÜRCÜ GAZETECİ HAKKINDA SORUŞTURMAYA GEREK YOK'

Rus lider, kendisine hakaret eden Gürcü gazeteci Georgiy Gabuniya hakkında şunları söyledi: "Biri çıktı, bir şeyler söyledi. Önceden kimse onu tanımıyordu, şimdiyse herkes onu konuşuyor. İstediğini elde etti ama işinden uzaklaştırıldı. Tatile çıktı, geldiğine işine devam eder."

Putin, Gürcü gazeteci hakkında soruşturma başlatılmasına gerek olmadığını da kaydetti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün yapılan oturumda Gürcistan'a yönelik kısıtlayıcı önlemler alma olasılığını gözden geçirmesi için hükümete öneride bulunan bir açıklamayı kabul etmişti.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, açıklamada Gürcistan'dan şarap ve su ithalatının, bu ülkeyle para transferinin ve Rusların bu ülkeye seyahat etmesinin yasaklanması önerisinin yer aldığını belirtmişti.