Lavrov: İran ile nükleer anlaşma konusunda bakanlar toplantısına hazırız, fakat somut yaklaşım gerekli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın nükleer anlaşma kapsamında kurulan Ortak Komisyon'un bakanlar toplantısını desteklediğini, fakat toplantının yapılması için halihazırda mevcut olmayan somut anlaşmalara varılması gerektiğini belirtti.

Slovakya’da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ortak Komisyon kısa süre önce politika direktörleri düzeyinde toplanmıştı, bakanlar düzeyinde de toplanması için öneri sunuldu” dedi ve şöyle devam etti:

“Biz bu toplantıya hazır olacağız, ancak böyle bir toplantıya somut anlaşmalarla gelinmesi gerektiği anlaşılmalı”.

‘Bu tür anlaşmaların şimdilik mevcut olmadığını’ söyleyen Lavrov, ‘İran’ın etrafındaki ve bölgedeki genel durumun gerilmesinin Rusya’nın çıkarına olmadığını’ da vurguladı.

Rus diplomat, Rusya’nın şimdilik ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) temel ilkelerine dönülmesi, KOEP’in tüm katılımcılarının taahhütlerini yerine getirmek üzere geri dönmesi konusunda ısrar etmekten başka’ durumdan bir çıkış yolu görmediğini ifade etti.

“Amerikalı ve diğer, özellikle de İsrailli meslektaşlarımızın İran’ın füze programı konusunda, İran’ın bölgede izlediği politika konusunda soruları var. Tanrı aşkına, tüm bunlar müzakere edilebilir ve yeri gelmişken biz, KOEP’in hazırlık aşamasında bölgesel konularda diyalog gerekliliği maddesinin ona dahil edilmesi konusunda ısrar etmiştik” diyen Lavrov, ekledi:

“Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi uygulamasının güçlendirilmesine devasa katkı sağlayan muazzam çabalarla yapılanlar, yıkılmamalı. Tüm bunlar muhafaza edilmeli, ortaya çıkan diğer tüm sorunlar ise hep birlikte, karşılıklı saygıya dayalı olarak görüşülmeli”.