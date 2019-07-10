Rus hükümetine turizm çağrısı: Türkiye'yi örnek alın

İç turizmi kalkındırmayı amaçlayan Rus iş çevreleri, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na bir mektup göndererek, bu sektörde yapılacak yatırımlara Türkiye'de olduğu gibi devlet teşvikleri getirilmesini önerdi.

İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre Opora Rossii adlı iş örgütü, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na turizm alanının gelişmesi için önerilerin yer aldığı bir mektup gönderdi.

Rus iş insanları, turistik tesisler inşa eden yatırımcıların altyapı giderlerinin, havuz ısıtmada kullanılan enerji masraflarının devlet tarafından karşılanmasını, vergilerin sıfırlanmasını ve yurtdışı tanıtımlarda destek sunulmasını önerdi.

Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi son 15 yılda turizm alanındaki rekabetçi politikalar geliştiren ülkelerdeki uygulamalara atıfta bulunan Rus iş insanları, bu ülkelerde turizm sektöründe izlenen teşvik politikalarının örnek alınmasını istedi.

Российский бизнес предложил Минэкономразвития компенсировать инвесторам, строящим туристические объекты, затраты на ЖКХ-инфраструктуру, субсидировать энергозатраты на подогрев бассейнов, обнулить ряд налогов и помочь с рекламой за рубежом: https://t.co/snxsUqJXV6 pic.twitter.com/8HoZfqhrEA — IZ.RU (@izvestia_ru) July 9, 2019

​Türkiye ve Singapur'da turizm tesisi inşatlarında altyapı masraflarını karşılandığını, gerekli olan malzeme ve ürünlerde KDV muafiyeti getirildiğine dikkat çeken Ruslar, ülke turizminin geliştirilmesi için bu adımların atılmasını tavsiye etti.

Türkiye'de arsa vergisi teşviki de olduğunu belirten Opora Rossii yetkilileri, bunun çok büyük yüzölçümüne sahip rekabetçi oteller inşa etmenin önünü açtığını vurguladı.