‘Rusya-Türkiye-İran Zirvesi, Kazakistan’daki görüşmeden sonra yapılacak’

Bogdanov, “Ağustos’un hemen başında Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Astana formatı kapsamında yeni 12. Uluslararası Suriye Görüşmesi yapılacak. Belli yenilikler var, çünkü ilk kez gözlemci olarak Lübnan ve Irak temsilcileri katılacak” dedi.

Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirve’nin “elbette Nur Sultan’daki görüşmeden sonra Türkiye’nin ev sahipliğinde” yapılacağını kaydeden Bogdanov, “Ama garantör ülkelerin zirvesi sırasında en üst düzeyde onaylanacak somut anlaşmalara ihtiyaç var” diye ekledi.