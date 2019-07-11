Rus milletvekili: Türkiye ve Tataristan yaklaşık 20 kardeş şehre sahip

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Rus-Türk Toplumsal Forumu toplantısına katılan Bariyev, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik değil insani alanda da çok yoğun olarak gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Tataristan’ın inşaat, ağaç işleme, ulaşım ve ticaret sektörlerinde çok sayıda Türk firması çalışıyor. Bu ilişkiler, 1990’lı yıllardan itibaren 20 yıldan fazla bir süredir istikrarlı şekilde devam ediyor. Hatta birkaç yıl önce, iki ülke arasında kriz yaşandığında, Tataristan yumuşak politika korudu. Türk partnerlerimiz Tataristan’da çalışmaya devam etti. Eğitim, öğrenci değişimi ve elbette kültür alanlarında da çok yakın ilişkilere sahibiz. Çünkü ikimiz de Türk etnik grubunun temsilcisiyiz. Bu elbette böyle bir yakınlaşmaya yardımcı oluyor” dedi.

'TÜRKİYE’NİN TATARİSTAN’A YATIRIMI 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA'

Türkiye ve Tataristan arasında kardeş şehir sayısının yaklaşık 20 olduğuna dikkat çeken Bariyev, şu değerlendirmede bulundu:

"İlişkiler belediyeler seviyesinde da gelişiyor. Türkiye ve Tataristan şehirleri, belediyeleri arasında doğrudan ilişkiler kuruluyor, bu şehirler kardeş oluyor ve doğrudan işbirliği yapıyor. Tataristan’da bu türden şehirlerin sayısı yaklaşık 20. Bu şehirler küçük işletmeler, tarım işletmeleri alanında ilişkiler kuruyor, kültürel ve eğitim ilişkilerini geliştiriyor. Bu yakınlarda Tataristan Cumhurbaşkanı, ilişkilerimizin çok etkin bir şekilde geliştiğinin altını çizdi. Tataristan Cumhuriyeti’ne 2 milyar dolardan fazla Türk yatırımı çekildi. Bu, genel olarak Rusya’ya yapılan Türk yatırımlarının dörtte biri."