Rus vekil: Türkiye, ABD'nin gözüne nasıl girebileceğini değil, ulusal güvenliğini düşünüyor

Ankara'ya S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının başlamasını değerlendiren Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Türkiye'nin ABD'nin gözüne nasıl girebileceğini değil, ulusal güvenliğini düşündüğünü vurguladı.

Şvıtkin, Türkiye'ye sevkiyatına bugün başlanan S-400 füze savunma sistemleri hakkında Russia Today'e (RT) açıklamalarda bulundu.

İlk sevkiyatın başlamasının Ankara ve Moskova arasında karşılıklı çıkarlara dayanan bir anlaşmanın hayata geçmesi anlamına geldiğini belirten Şvıtkin, "Bu, Türkiye'nin ABD'nin gözüne nasıl girebileceğini değil, ulusal güvenliğini düşündüğünün göstergesi" dedi.

Rus vekil, anlaşmanın her iki tarafın çıkarına olması nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin anlaşmayı mutlak surette uygulama niyetinde olduğunu vurguladı.