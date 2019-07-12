Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Ülkelerimiz birbirini tamamlıyor

Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM-2019 Sanayi Fuarı’nı değerlendiren Rus işadamı, Gruppa Akropol firmasının Başkanı, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve eski Federasyon Konseyi üyesi Ahmet Palankoyev, “Daha önce de bu fuara katıldım. Forum yıldan yıla genişliyor ve Türkler bu sefer partner ülke olarak bu projeye çok ciddi yaklaştı. Foruma devlet kurumları ve iş dünyası katıldı. Rus bölgelerinin endüstriyel potansiyelinin göstergesi olarak bu fuar çok şey verecek. Görüşmelere bakılınca Türkler bu alandaki işbirliğine büyük bir ilgi duyuyor, teknolojileri benimsiyor, anlaşmalar imzalıyor” dedi.

“Rusya-Türkiye ilişkilerini, özellikle iş alanında başarılı bir gelecek bekliyor” diyen Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liderlerimiz, ülkeler arasındaki ticareti 100 milyar dolara ulaştırma görevini verdi ve bugün bunun önündeki engeller konuşuluyor, lojistik engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Geriye kalan konularda gelecek parlak, Rusya ve Türkiye ekonomileri rakip değil, birbirini tamamlıyor. Birbirimize ihtiyacımız var, özellikle de ekonomik anlamda. Bunun için güzel bir temele sahibiz. Dünyadaki genel durum da Türkiye ve Rusya’yı birbirine yaklaştırıyor. Zihinsel olarak da Avrupalılardan çok Türklere yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Turizm alanındaki ilişkilerimizde ortada”.

Palankoyev, politik ve ekonomik ilişkilerin her zaman iç içe olduğunu ve bunun Rusya- Türkiye ilişkilerinde yakınlaştırıcı faktör olduğunu kaydetti.