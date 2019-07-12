Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev: Ülkelerimiz birbirini tamamlıyor

“Rusya-Türkiye ilişkilerini, özellikle iş alanında başarılı bir gelecek bekliyor” diyen Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liderlerimiz, ülkeler arasındaki ticareti 100 milyar dolara ulaştırma görevini verdi ve bugün bunun önündeki engeller konuşuluyor, lojistik engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Geriye kalan konularda gelecek parlak, Rusya ve Türkiye ekonomileri rakip değil, birbirini tamamlıyor. Birbirimize ihtiyacımız var, özellikle de ekonomik anlamda. Bunun için güzel bir temele sahibiz. Dünyadaki genel durum da Türkiye ve Rusya’yı birbirine yaklaştırıyor. Zihinsel olarak da Avrupalılardan çok Türklere yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Turizm alanındaki ilişkilerimizde ortada”.
Palankoyev, politik ve ekonomik ilişkilerin her zaman iç içe olduğunu ve bunun Rusya- Türkiye ilişkilerinde yakınlaştırıcı faktör olduğunu kaydetti.
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