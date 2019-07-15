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15:43 15 Temmuz 2019
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    Rusya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    Rusya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    © AA / Sefa Karacan
    Rusya
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

    Hüseyin Diriöz
    © AA / Sefa Karacan
    Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki desteği için Rusya'ya teşekkür etti
    Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın ev sahipliğinde yapılan törene Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

    Törende hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

    Büyükelçilik binasında tören sonrasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz’da darbe girişimi esnasında yaşananları aktaran fotoğrafları sergilendi.

    Büyükelçi Samsar, törende yaptığı konuşmada, ‘FETÖ liderliği tarafından planlanan örgütün ordu içindeki uzantılarını teşkil eden üniformalı teröristlerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı ve devletin varlığına yönelik en ciddi başkaldırı olduğunu’ anımsattı.

    Türkiye darbe teşebbüsü
    © REUTERS / Stringer
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    ‘Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların gayretiyle dünya kamuoyunun her geçen gün bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü daha iyi gördüğünü’ belirten Samsar, “Rus dostlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. FETÖ’nün yurt dışı yapılanması ile mücadele halihazırda en önemli gündem maddelerinden biridir” dedi.

    Samsar, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, önde gelen elebaşlarına yönelik Türkiye’de açılan soruşturmalara istinaden yaklaşık 20 ülkeden 110 civarında teröristin Türkiye’ye sınır dışı edildiğini dile getirdi.

    15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarının silahlı saldırısı sonucu gazi olan İçişleri Bakanlığı Müşaviri Tuğgeneral Nurettin Alkan da askerlik yemini gereği bu milleti koruma yolunda şehit olamadıkları için Türk milletine ve şehitlere özür borcu olduğunu belirterek, “Son asker şehit olduktan sonra asker olmayan sivil kardeşlerimiz mücadele etmeliydiler ve şehadet mertebesine ulaşmış olmalıydılar. Şehitlerimize bir özür borçluyum” ifadelerini kullandı.  

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    Etiketler:
    Nurettin Alkan, Dışişleri Bakanlığı, FETÖ, Mehmet Samsar, Moskova, Türkiye, Rusya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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