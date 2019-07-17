Lavrov: ABD'nin İdlib'de gerilimi körükleme girişimleri Obama dönemini anımsatıyor

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Marcel Amon-Tanoh'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, gerilimi tırmandırma, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan ve İdlib'deki terör tehdidinin derhal sona erdirilmesini öngören mutabakatın uygulanmamasını talep etme girişimleri gibi ABD ve yakın müttefiklerinin İdlib'deki gelişmelerle ilgili sergilediği tutumun çok endişe verici olduğunu belirtti.

Bunun Obama döneminde izlenen ve El Nusra Cephesi'ne dokunulmaması gibi olumsuz bir unsur içeren ABD politikasını anımsattığı kaydeden Lavrov, şu anda İdlib'de o politikanın aynısını gördüklerinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

‘NUSRA'YI MÜZAKERE SÜRECİNE DAHİL ETME GİRİŞİMİ ZAMAN AYARLI MAYIN'

Lavrov, ABD'nin El Nusra Cephesi'ni terör örgütleri listesinden çıkarıp Suriye'deki müzakere sürecinin katılımcısı yapma girişimlerini 'zaman ayarlı mayın' olarak niteledi.

ABD'nin militanları anlık siyasi ve jeopolitik amaçları için kullanma amacı güttüğünü gördüklerini anlatan Lavrov, "ABD'li meslektaşlarımızın bölgedeki jeopolitik mühendislik çalışmalarında doğru çıkarımlar yapacağını umuyoruz" diye ekledi.