Rusya: S-400 sevkiyatının ilk etabı bu hafta tamamlanacak

Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan FSVTS Başkanı Şugayev, "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.

Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.

S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere Türkiye ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti.