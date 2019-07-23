Rusya: S-400 sevkiyatının ilk etabı bu hafta tamamlanacak

Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan FSVTS Başkanı Şugayev, "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.
"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.
S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere Türkiye ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti.
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