Sibirya'da süren yangınlar, 800’den fazla yerleşim yerini duman bulutları altında bıraktı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya ve Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde çıkan orman yangınlarıyla olan mücadelesini sürdürüyor.

Bakanlık yetkililerinin açıklamalarına göre, yangınların en tehlikeli hâle geldiği bölgeler arasında ise Yakutistan, Krasnoyarsk ve İrkutsk geliyor. Söz konusu bölgelerdeki 804 yerleşim yeri, duman bulutlarının ablukası altında.

Bakanlık, yangın söndürme çalışmaları için bölgeye iki adet Be-200 uçağı bir de Mi-8 helikopteri sevk etti. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında şimdiden 260 tondan fazla su harcandı.

Ayrıca 77 farklı gözetleme noktasından da, yangın kaynaklı zehirli gaz salınımlarının insan sağlığı için zararlı boyutlara ulaşıp ulaşmadığının saptanması için ölçümler yapıldı.

Sibirya’da genişliği 2.5 milyon hektarı aşan ormanlar alevler içinde https://t.co/XYNHkyuWS8 pic.twitter.com/SQDdlmL3hk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2019

​Yangın söndürme çalışmalarına katılan sivil ve askeri görevlilerin sayısı 2800’ü bulurken, aynı zamanda bölgeye 390 itfaiye aracı sevk edildi.

Sibirya’daki yangınların milyonlarca hektarlık alanı kontrol altına almasını takiben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söndürme çalışmalarına ordunun da dahil olması emrini vermişti.