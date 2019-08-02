Zaharova’dan sorusunu soramayan gazeteciye fıkralı yanıt

Buna yanıt olarak Zaharova, "Belki siz Reuters’ten değilsiniz. Reuters’ten misiniz? Bu, downshifting" diyerek salondakilere seslenip muhabire yardımcı olmalarını istedi. Ancak muhabir farklı yol seçti ve Zaharova’ya yaklaşarak telefonunu uzattı.
Zaharova, "Telefonda mı göstermek istiyorsunuz? Benim bunu okumamı mı istiyorsunuz?" diye sorarak bu bağlamda bir üniversite öğrencisi hakkında fıkra anlattı. Zaharova, "Öğrenci, başlarda sınavlara hazırlıklı geliyordu ama yıldan yıla daha az hazırlanmaya başladı, son sınıfta ise sınav sırasında öğretmenin önünde kitap açarak ve sorunun yanıtını bu kitapta bulmaya çalıştı ve bulamayınca öğretmenden, onun yerine yanıt okumasını istedi" dedi.
Sonra, konunun, Moskova’da faaliyet gösteren bir Amerikan okulunun öğretmenlerine vize verilmemesiyle ilgili olduğu ortaya çıktı. Zaharova, Reuters muhabirin bir türlü soramadığı soruya cevap verdi.
Muhabir, cep telefonunu, basın toplantısı bittikten sonra alabildi.
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