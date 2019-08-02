Zaharova’dan sorusunu soramayan gazeteciye fıkralı yanıt

Zaharova, muhabirin 'Rusya ve ABD arasındaki öğrenci vizesiyle ilgili duruma açıklık getirme' isteğine, muhabirden kendini toparlamasını ve soruyu tam formüle etmesini istedi. Zaharova’nın netlik kazandırma amacıyla sorduğu birkaç karşı sorunun ardından muhabir sorusunun içeriğini netleştiremedi. Muhabir, "Öğrencilere vize vermediler… belki de, öğretmenlere" şeklinde konuştu.

Buna yanıt olarak Zaharova, "Belki siz Reuters’ten değilsiniz. Reuters’ten misiniz? Bu, downshifting" diyerek salondakilere seslenip muhabire yardımcı olmalarını istedi. Ancak muhabir farklı yol seçti ve Zaharova’ya yaklaşarak telefonunu uzattı.

Zaharova, "Telefonda mı göstermek istiyorsunuz? Benim bunu okumamı mı istiyorsunuz?" diye sorarak bu bağlamda bir üniversite öğrencisi hakkında fıkra anlattı. Zaharova, "Öğrenci, başlarda sınavlara hazırlıklı geliyordu ama yıldan yıla daha az hazırlanmaya başladı, son sınıfta ise sınav sırasında öğretmenin önünde kitap açarak ve sorunun yanıtını bu kitapta bulmaya çalıştı ve bulamayınca öğretmenden, onun yerine yanıt okumasını istedi" dedi.

Ama sorun bununla bitmedi. Zaharova bu fıkrayı anlatırken telefon bloke oldu. Zaharova, muhabire hitaben, "Şimdi de sizin PIN kodunuzu istiyor" dedi. Reuters muhabiri bir kez daha Zaharova’ya yaklaşmak zorunda kaldı.

Sonra, konunun, Moskova’da faaliyet gösteren bir Amerikan okulunun öğretmenlerine vize verilmemesiyle ilgili olduğu ortaya çıktı. Zaharova, Reuters muhabirin bir türlü soramadığı soruya cevap verdi.

Muhabir, cep telefonunu, basın toplantısı bittikten sonra alabildi.