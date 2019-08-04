Rusya’nın en yeni İHA'sı Ohotnik, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Ohotnik’ adlı en yeni insansız hava aracının (İHA) 20 dakika süren ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlk uçuş, Moskova saatiyle 12.20’de başladı ve 20 dakikadan fazla sürdü” dendi. Bakanlık, operatörün kontrolündeki İHA’nın, hava üssü etrafında yaklaşık 600 metre yüksekliğinde birkaç tur atarak başarıyla indiğini bildirdi.

Aracı radarlara karşı neredeyse görünmez hale getiren özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak ‘Uçan Kanat’ şemasına göre üretilen ‘Ohotnik’, farklı keşif görevleri için gereken ekipmanla donatıldı. Yeni İHA’nın maksimum kalkış ağırlığı 20 tonu buluyor.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen yeni savaş aracının testleri, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait hava üslerinden birinde yapılıyor.