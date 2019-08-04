'Ukrayna Kırım'ı resmen tanısa bile, ABD bunu kesinlikle kabullenmez'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' açıklamasına tepki gösteren Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım vekili Ruslan Balbek, ABD'nin küresel jandarma rolünü yeniden elde etmek istediğini ve Ukrayna Kırım'ı resmen tanısa bile, ABD bunu kesinlikle kabullenmeyeceğini vurguladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım vekili Ruslan Balbek, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Sputnik'e konuşan Balbek, Pompeo'nun sözlerinin Washington'un Rusya'yı dizginleme ve küresel jandarma rolünü yeniden elde etme amacını yansıttığını söyledi.

Balbek, "ABD siyasi elitine göre, Rusya'nın ulusal çıkarlarının bu dünyada yeri yok. Zira onlara göre dünyada talimat verebilecek ve uluslararası siyaseti dizayn edecek tek bir hakim güç olabilir. Rusya'nın artan nüfusu, bu bağlamda ABD'nin pragmatik çıkarlarıyla ters düşüyor" dedi.

Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanmasının, ABD'nin SSCB'nin çöküşünden sonra tüm dünyaya dikte ettiği çerçevenin dışına çıkılması anlamı taşıdığını kaydeden Balbek, "Ukrayna yönetimi Kırım'ı Rus toprağı olarak tanısa bile, Washington'un bunu kabullenmeyeceğinden hiç şüphem yok. Zira bu, ABD'nin son 26 yılda izlediği jandarma politikasına atılmış bir tokat niteliğinde" ifadelerini kullandı.