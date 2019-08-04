Zaharova: Pompeo, Kırım'ın herhangi bir borcunun olabileceği son kişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına Facebook hesabından yanıt verdi.
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ABD Dışişleri Bakanı’nın Kırımlıların demokratik iradelerinin tecelli etmesinin sonuçlarına saygı göstermediğini belirten Zaharova, "Kırım’ın herhangi bir borcunun olduğu son kişi Mike Pompeo" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington Ekonomi Kulübü adlı sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiğini' ifade etmişti.
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