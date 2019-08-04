Zaharova: Pompeo, Kırım'ın herhangi bir borcunun olabileceği son kişi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Kırım'ın Ukrayna topraklarına iade edilmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’li diplomatın Kırım’ın herhangi bir borcunun bulunduğu son kişi olduğunu belirtti.