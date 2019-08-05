Rus S7 Havayolları, Sibirya’da yanan ağaçların yeniden dikilmesi için kampanya başlattı

Firmanın açıklamasında “Sibirya, havayolu şirketimizin yurdu. Bölgedeki duruma kayıtsız kalamayız. Yangınlar 3 milyon hektardan fazla bir alana yayıldı. Geçici olarak eski ismimiz olan Sibirya Havayolları’nı kullanacağız ve ormanların yeniden kazanılması için bir kampanya başlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
‘Birlikte 1 milyon agaç dikelim’ çağrısı yapılan kampanyada ilk 24 saatte 53 bin 657 ağaç için kaynak toplandı.
American, Finnair, Cathay Pasific, Qantas, LATAM ve Japan havayollarını kapsayan Oneworld Alliance bünyesindeki firma, Rus devlet şirketi Aeroflot’tan sonra ülkedeki ikinci büyük havayolu.
One million trees to heal burnt Siberian taiga. Airline changes name in campaign to replace forests now ablaze across eastern Russia https://t.co/1x9358WCrE @S7Airlines_ru pic.twitter.com/Nf3DgjED7F— The Siberian Times (@siberian_times) August 2, 2019
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