Sibirya'da mühimmat deposu patlaması sonrası tahliye edilenler evlerine geri dönüyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresinin basın dairesi sözcüsü Alyona Aleksişina, gazetecilere yaptığı açıklamada mühimmat deposundaki yangının söndürüldüğünü, daha önce tahliye edilen bölge sakinlerine evlerine dönmelerine izin verildiğini belirtti.

Aleksişina, “Açinsk bölgesindeki tüm yerleşim yerlerinin sakinleri, Kamenka’da yaşayanların dışında evlerine dönebilir. Kamenka’da ise patlayıcı maddelerin olup olmadığının tespit edilmesi için saha inceleme çalışmaları devam edecek” diye konuştu.

Basın mensuplarına konuşan Açinsk Belediye Başkanı İlay Ahmetov, bölgenin 100 bin nüfuslu en büyük kenti olan Açinsk sakinlerinin en kısa zamanda evlerine döneceklerini aktardı.

Kentin yangın çıkan depodan yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunduğuna dikkat çeken Ahmetov, “Açinsk sakinleri yarım-bir saat içinde evlerine dönecek” ifadelerini kullandı.

Açinsk yollarının trafiğe açıldığı bilgisini de veren Ahmetov, “Yollar açık. Bekliyoruz. Vatandaşlarımız, evlerine rahat bir şekilde dönebilir” dedi.

AÇİNSK BÖLGESİNDE YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, mühimmat deposundaki yangının çıktığı Açinsk bölgesinde kara, demir ve hava ulaşımının yeniden açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Krasnoyarsk’taki Açinsk bölgesinde kara, demir ve hava ulaşımı tamamen açıldı. Merkezi Askeri Bölgesi’ne ait lojistik merkezindeki depoda çıkan yangından dolayı araç trafiği için getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde, Açinsk kenti yakınlarındaki askeri lojistik merkezinde topçu mühimmatları için barut hakkı bulunan bir depoda yangın çıkmış ve ardından patlamalar olmuştu.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin verilerine göre patlamalar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yangının meydana geldiği deponun 20 kilometrelik yarıçapında kalan yerleşim yerlerinde halkı tahliye edildi. Bölgede acil durum ilan edildi.

Neredeyse 24 saat boyunca süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Bu akşam itibarıyla acil durum uygulaması sona erdi, Rusya Savunma Bakanlığı, depodaki yangının söndürüldüğünü ve patlamaların sona erdiğini duyurdu.

Deponun etrafındaki yasaklı bölge yarıçapı 7 kilometreye düşürüldü. Bu bölgede çalışan bomba uzmanları, patlayıcı madde arama çalışmalarını sürdürüyor.