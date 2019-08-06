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21:44 06 Ağustos 2019
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    Rusya: Venezüella’nın ABD’deki varlıklarının dondurulması 'ekonomik terör'

    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella’nın ABD’deki varlıklarının dondurulmasının ekonomik terör olduğunu belirterek Washington’un bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığını kaydetti.

    © Flickr / Joseph Remedor
    Venezüella'dan Trump'a tepki
    Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezüella’nın ABD’deki tüm varlıklarını donduran kararnameyi imzalamasını değerlendirdi.

    Zaharova, “Washington, ona özgü kovboy tarzında resmi Caracas’a karşı ekonomik teröre devam ediyor. Venezüella’nın kaynak ve varlıkları donduruldu. Bu adımların, ne uluslararası ne de Venezüella iç hukuku açısından hiçbir hukuki dayanağı yok” dedi.

    Beyaz Saray’ın, Venezüellalıların çıkarlarından üstün tutulan hoşgörüsüzlük ve dikte ideolojisine göre hareket ettiğini söyleyen Zaharova, “Bu ayrımcılık politikası, tüm uluslararası ilişkiler sistemine meydan okumaktır, tek taraflı cezalandırma tedbirlerini hayat normu olarak göstermektir, hukuk ve insani değerlere aykırıdır. Hiçbir ülkenin, kendi iradesini ekonomik baskılar yoluyla diğerlere dayatma hakkına sahip olmadığını hatırlatıyoruz” ifadeleri kullandı.

    Leonid Slutskiy
    © Sputnik / Sergey Kuznecov
    Slutskiy: ABD'nin Venezüella'nın varlıklarını dondurma kararı hırsızlık
    ABD’li strateji uzmanlarının, Venezüella halkının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteği ve bağımsızlığını savunmaya hazır olma derecesi konusunda yanıldığının ortada olduğunu dile getiren Zaharova, Washington’un, sayısız darbe girişimlerinin ardından “ne kadar kötü olursa o kadar iyi” ilkesine göre hareket ederek Venezüella’daki sosyoekonomik durumu kötüleştirme yolunu seçtiğini belirterek şu yorumda bulundu:

    “ABD ne derse desin, bu gelişigüzel ve acıması yaptırımlar öncelikle halkın en savunmasız tabakası olan ihtiyar, hasta ve çocukları vuruyor. Ünlü ekonomist Sachs’ın hesaplamalarına göre ABD’nin yaptırımları yüzünden 40 binden fazla Venezüellalı hayatını kaybetti. Bu halkın tek suçu, Washington’un istemediği lideri desteklemeleri”.

    Venezüella bayrağı
    © AP Photo / Fernando Llano, File
    Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu
    Dünya toplumunun sorumluluk sahibi üyesi ve tüm ülkeler için güvenilir partner olan Rusya’nın tutarlı olarak Venezüella’ya karşı yaptırım sarmalının durdurulması gerektiğini savunduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya, yasadışı yaptırımlardan, politik kısıtlama ve engellerden vazgeçmeye çağırıyor. Yeni kısıtlamaları üretmek yerine derhal sosyal ve insani alanın yaptırımlar kapsamından çıkarılması gerekiyor”.

    Venezüella’nın refah yoluna dönmesine gerçek ilgi duyan ülkelerin kesinlikle BM Anlaşması’na uyması ve bu ülkedeki krize politik çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olması gerektiğini kaydeden Zaharova, “Bu sürecin anahtar elemanı,  Venezüella ve halkının geleceğini kişisel hırsların üstünde tutmaya hazır olan önde gelen politik güçleri arasındaki diyalog olmalı” diye ekledi.

    Etiketler:
    Ekonomi, Terör, Mariya Zaharova, ABD, Venezüella, Rusya
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