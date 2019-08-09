Rus senatör Klimov: ABD'nin Moskova Kent Duması seçimlerine müdahale etme niyetini gösteren emareler var

30 Mayıs'ta yapılan komite toplantısında ABD ve müttefiklerinin 8 Eylül'deki seçimler öncesinde Rus siyasi sistemine müdahale etme niyetlerinin ele alındığını belirten Klimov, ABD ve destekçilerinin Rus siyasi sistemini istikrarsızlaştırmak için 8 Eylül'deki seçimleri kullanmaya çalışacakları çıkarımında bulunduklarını ifade etti.

Başkent Moskova'da seçimlere katılacak adayların kayıtları konusunda düzenlenen protesto gösterilerinde dış müdahale emareleri bulunduğunu kaydeden Rus senatör, maalesef yaptıkları çıkarımın doğrulandığının altını çizdi.

Klimov, bazı yabancı ülkelerin resmi propaganda organlarının Moskova'daki olayları gayri vicdani bir şekilde aktardığını, başkentteki bazı yabancı diplomatik temsilcilerin kabul edilemez eylemlerde bulunduğunu, protesto gösterilerine yurtdışında özel eğitim almış ve yurtdışından finanse edilen kişilerin katıldığını sözlerine ekledi.