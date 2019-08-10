Rosatom: Arhangelsk’teki patlamaya, füze denemelerinde sıklıkla ortaya çıkan etkenlerin biraraya gelmesi yol açtı

Rusya nükleer enerji kurumu Rosatom’dan yapılan açıklamada Arhangelsk bölgesinin kuzeybatısındaki patlamanın denizdeki bir platformda yapılan füze denemesi sırasında meydana geldiği ve patlamaya denemeler sırasında sıklıkla yaşanan birkaç faktörün neden olduğu belirtildi.

Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte 5 kişinin öldüğü patlamayla ilgili yeni bir açıklama yapan Rosatom, şu izahatta bulundu:

"Füze denemeleri denizdeki bir platformda yapılıyordu. Denemelerin sona ermesinden sonra füze yakıtı alev aldı ve patlama gerçekleşti."

Patlamanın etkisiyle bazı görevlilerin platform üzerinden denize düştüğünü aktaran açıklamada "Kurtarma çalışmaları görevlilerin sağ olarak bulunması umudu tükeninceye kadar devam etti. Çalışmaların sona ermesinin ardından, füzenin radyo nükleer enerji kaynağına yönelik çalışmalarda yer alan 5 görevlinin hayatını kaybettiği duyuruldu" denildi.

Açıklamaya göre, kaza, yeni teknolojilere yönelik denemeler sırasında sıklıkla meydana gelen birkaç etkenin biraraya gelmesinden kaynaklandı. Çalışanlar, gerçekleştirilen denemelerin önemi ve potansiyel risklerinin farkındaydı.

Patlamanın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğu aktarılmıştı.