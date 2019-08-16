Rus Savunma Bakanı Şoygu’dan Venezüella’nın bağımsız dış politikasına destek

Bu çabalar sonucu ABD’nin, kitlesel protestoları organize etme ve insani müdahale adı altında toplumu bölme planının bozulduğunu kaydeden Şoygu, “Sadece Venezüellalıların, geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz. Dış müdahalenin, özellikle şimdi, son derece gergin olan mevcut durumda, kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Venezüella Savunma Bakanı Lopez de ABD’nin 'arsız bir şekilde' uluslararası yasaları ihlal ederek Venezüella’daki meşru hükümeti devirmeye çalıştığını belirterek, “Biz gerçekten de ABD’nin eylemleri yüzünden şu anda zor bir durumdan geçiyoruz” dedi.
Venezüellalı bakan, ülkenin bu konuda sıkı duruş sergilediğini ve mücadeleye devam ettiğinin altını çizdi.
RUSYA VE VENEZÜELLA, SAVAŞ GEMİLERİ ZİYARETLERİYLE İLGİLİ ANLAŞMA İMZALADI
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Venezüellalı mevkidaşı Lopez, görüşme sırasında, savaş gemilerinin karşılıklı olarak iki ülkenin limanlarını ziyaret etmesiyle ilgili anlaşmayı imzaladı.
Görüşmede ayrıca iki ülkenin askeri ve teknik alanlardaki işbirliği değerlendirildi.
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