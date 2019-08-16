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01:19 16 Ağustos 2019
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Rus Savunma Bakanı Şoygu’dan Venezüella’nın bağımsız dış politikasına destek

    © Sputnik / Viktor Toloşiko
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Venezüella’nın bağımsız dış politika uygulamasını ve ABD’nin meşru hükümeti değiştirme girişimlerine karşı koymasını desteklediklerini belirtti.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    Moskova’yı ziyaret eden Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile görüşen Şoygu, “Venezüella’da yaşanan olayları yakından takip ediyoruz. Washington’un, ülkenizdeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik benzeri görülmemiş baskının farkındayız. Venezüella yönetiminin, bağımsız dış politika uygulamasını ve ABD’nin meşru hükümeti değiştirme girişimlerine karşı koyma çabalarını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Bu çabalar sonucu ABD’nin, kitlesel protestoları organize etme ve insani müdahale adı altında toplumu bölme planının bozulduğunu kaydeden Şoygu, “Sadece Venezüellalıların, geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz. Dış müdahalenin, özellikle şimdi, son derece gergin olan mevcut durumda, kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.

    © AA /
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    Şoygu, Venezüella ordusunun, ülkenin politik sistemini ve toprak bütünlüğünü korumanın garantörü olduğunu kaydetti.

    Venezüella Savunma Bakanı Lopez de ABD’nin 'arsız bir şekilde' uluslararası yasaları ihlal ederek Venezüella’daki meşru hükümeti devirmeye çalıştığını belirterek, “Biz gerçekten de ABD’nin eylemleri yüzünden şu anda zor bir durumdan geçiyoruz” dedi.

    Venezüellalı bakan, ülkenin bu konuda sıkı duruş sergilediğini ve mücadeleye devam ettiğinin altını çizdi.

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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e selam yolladığını söyleyen Lopez, askerlerinin Rusya’da düzenlenen Uluslararası Askeri Oyunlara davet edildiği için de teşekkür etti.

    RUSYA VE VENEZÜELLA, SAVAŞ GEMİLERİ ZİYARETLERİYLE İLGİLİ ANLAŞMA İMZALADI

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Venezüellalı mevkidaşı Lopez, görüşme sırasında, savaş gemilerinin karşılıklı olarak iki ülkenin limanlarını ziyaret etmesiyle ilgili anlaşmayı imzaladı.

    Görüşmede ayrıca iki ülkenin askeri ve teknik alanlardaki işbirliği değerlendirildi.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Nicolas Maduro, Washington, ABD, Vladimir Padrino Lopez, Sergey Şoygu, Venezüella
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