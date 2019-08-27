'Bundan mı alacağız?' diye soran Erdoğan'a Putin'den yanıt: İstiyorsanız alabilirsiniz

Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u beraber ziyaret eden Rus lider Putin ve Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kayıt altına alınan bir videoda bir Su-57 jetini incelerken görülebiliyor.
Про Су-57 #МАКС2019— 🅽🅺 (@nikhodakov) August 27, 2019
Эрдоган: а он летает?
Путин: летает
Эрдоган: а его можно купить?
Путин: Можете купить pic.twitter.com/hEZsRrPE5M
Putin de söz konusu soruya, "Uçuyor, Size bugün göstereceğiz" cevabını veriyor.
Ardından Erdoğan esprili bir biçimde "Bundan mı alacağız?" sorusunu yöneltiyor.
Rusya lideriyse bir an duraksadıktan sonra, "İstiyorsanız alabilirsiniz" diyor.
Türkiye'nin, Rusya yapımı bir savaş uçağı satın alması ihtimali, F-35 savaş jeti programına katılımının Pentagon tarafından askıya alınmasının beri tartışılan bir mesele. Türkiye söz konusu programdan, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması dolayısıyla çıkarılmıştı.
Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport yakın zamanda, Su-57 savaş uçaklarının ihracatları için gerekli olan belgeleri aldığı açıklamasını yapmıştı. Yani söz konusu uçakların yabancı ülkelere satışının başlaması önünde hiçbir engel kalmamış durumda.
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