'Bundan mı alacağız?' diye soran Erdoğan'a Putin'den yanıt: İstiyorsanız alabilirsiniz

Rusya lideri Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini inceledikleri esnada yaptıkları konuşmalar kamera kayıtlarına yansıdı. Söz konusu kayıtlarda Erdoğan'ın Su-57'yi kast ederek "Bundan mı alacağız?" diye sorduğu, Rusya liderininse buna "İstiyorsanız alabilirsiniz" yanıtı verdiği görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019'u beraber ziyaret eden Rus lider Putin ve Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kayıt altına alınan bir videoda bir Su-57 jetini incelerken görülebiliyor.

Про Су-57 #МАКС2019



Эрдоган: а он летает?

Путин: летает

Эрдоган: а его можно купить?

Путин: Можете купить pic.twitter.com/hEZsRrPE5M — 🅽🅺 (@nikhodakov) August 27, 2019

​

Erdoğan inceleme esnasında Rus mevkidaşına uçağı işaret edip "Su-57 bu mu? Uçabiliyor mu?" diye soruyor.

Putin de söz konusu soruya, "Uçuyor, Size bugün göstereceğiz" cevabını veriyor.

Ardından Erdoğan esprili bir biçimde "Bundan mı alacağız?" sorusunu yöneltiyor.

Rusya lideriyse bir an duraksadıktan sonra, "İstiyorsanız alabilirsiniz" diyor.

Türkiye'nin, Rusya yapımı bir savaş uçağı satın alması ihtimali, F-35 savaş jeti programına katılımının Pentagon tarafından askıya alınmasının beri tartışılan bir mesele. Türkiye söz konusu programdan, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması dolayısıyla çıkarılmıştı.

F-35 gibi beşinci nesil bir jet olan Su-57, süpersonik bir uçak, yani ses hızını aşabiliyor. Radar sistemleri tarafından tespit edilemeyen bu savaş uçağının tüm teknik özellikleri ayrıntılarıyla net olarak bilinmiyor. Ancak üreticileri, söz konusu uçağın rakiplerinden çok daha üstün olduğunu söylüyor.

Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport yakın zamanda, Su-57 savaş uçaklarının ihracatları için gerekli olan belgeleri aldığı açıklamasını yapmıştı. Yani söz konusu uçakların yabancı ülkelere satışının başlaması önünde hiçbir engel kalmamış durumda.